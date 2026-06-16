YPF y Tesla firmaron un acuerdo de colaboración mutua para encarar distintos negocios

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció este martes que la petrolera nacional dio un paso importante tras haber firmado “un primer acuerdo marco con Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compañías”. El funcionario estuvo en Texas, donde visitó la Gigafactory y fue protagonista de la firma de un convenio marco con la compañía de Elon Musk.
“Durante la visita firmamos una carta de intención para explorar oportunidades de colaboración en infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica, áreas que tendrán un papel central en la evolución de la energía y la movilidad en los próximos años”, contó Marín sobre el corazón del acuerdo.
Sobre la visita que Marín realizó junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla, contó: “Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca”.
El acuerdo
Ambas compañías, desde sus respectivos países, aportarán diferentes sectores para llevar adelante el acuerdo firmado. Tesla contribuiría con su red global de supercargadores y sus sistemas de almacenamiento de escala industrial, mientras que YPF sumaría la presencia de la tecnología en más de 1.600 estaciones de servicio en todo el país.
Marín expresó en el comunicado oficial de la compañía que “en YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación”. Y, si bien no hay detalles de montos de inversión ni fechas, sumó que “intercambiaron perspectivas sobre soluciones de almacenamiento energético, abastecimiento eléctrico e iniciativas de innovación aplicadas al sector energético”.
El mercado de los autos eléctricos en Argentina
Tras la eliminación de aranceles extrazona para la importación de vehículos híbridos y eléctricos impulsada por el gobierno de Javier Milei, la venta mostró un significativo aumento, superando 300%. Únicamente en el mes de mayo, la venta de los eléctricos alcanzó las 647 unidades. La cifra representa la suba de 611% con relación a mayo de 2025, mes en el cual el mercado aún operaba con un arancel de 35%.
En total, de enero a mayo se vendieron 3.011 unidades eléctricas. Ahora, con relación a los modelos, los números son los siguientes:
- BYD Dolphin Mini: 1.695 unidades.
- BYD Yuan Pro: 585 unidades.
- Chevrolet Spark EUV: 167 unidades.
- Jmey Easy: 126 unidades.
- Baic EU5: 77 unidades.
En el caso de los Tesla que, por ahora, no están entre los cinco modelos más comercializados en el país, venden 600 unidades mensuales con 24 modelos disponibles.