YPF y Tesla firmaron un acuerdo de colaboración mutua para encarar distintos negocios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/2066886261814477145&partner=&hide_thread=false Hoy dimos un nuevo paso hacia el futuro. Firmamos un primer acuerdo marco con @Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compañías.



Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado.… pic.twitter.com/rctYJ7dcpm — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) June 16, 2026

El acuerdo

Ambas compañías, desde sus respectivos países, aportarán diferentes sectores para llevar adelante el acuerdo firmado. Tesla contribuiría con su red global de supercargadores y sus sistemas de almacenamiento de escala industrial, mientras que YPF sumaría la presencia de la tecnología en más de 1.600 estaciones de servicio en todo el país.

Marín expresó en el comunicado oficial de la compañía que “en YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación”. Y, si bien no hay detalles de montos de inversión ni fechas, sumó que “intercambiaron perspectivas sobre soluciones de almacenamiento energético, abastecimiento eléctrico e iniciativas de innovación aplicadas al sector energético”.

El mercado de los autos eléctricos en Argentina

Tras la eliminación de aranceles extrazona para la importación de vehículos híbridos y eléctricos impulsada por el gobierno de Javier Milei, la venta mostró un significativo aumento, superando 300%. Únicamente en el mes de mayo, la venta de los eléctricos alcanzó las 647 unidades. La cifra representa la suba de 611% con relación a mayo de 2025, mes en el cual el mercado aún operaba con un arancel de 35%.

En total, de enero a mayo se vendieron 3.011 unidades eléctricas. Ahora, con relación a los modelos, los números son los siguientes:

BYD Dolphin Mini El Dolphin Mini es el auto eléctrico más vendido en Argentina en lo que va de 2026. Foto: Motorsport

BYD Dolphin Mini: 1.695 unidades.

BYD Yuan Pro: 585 unidades.

Chevrolet Spark EUV: 167 unidades.

Jmey Easy: 126 unidades.

Baic EU5: 77 unidades.

En el caso de los Tesla que, por ahora, no están entre los cinco modelos más comercializados en el país, venden 600 unidades mensuales con 24 modelos disponibles.