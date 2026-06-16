Caso ARSAT: Facundo Leal, acorralado y con un nuevo pedido de detención tras la ronda de testigos

valijas allanamiento facundo leal dolares arsat Un testigo de la causa ARSAT reconoció la valija con dólares que encontró la Policía Federal en el departamento de Facundo Leal, en Mendoza.

El resto de los imputados, entre ellos los mendocinos Gerardo Boschin y Juan Andrés Navarro Stornini, continúan el proceso en libertad, aunque sometidos a restricciones impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de salir del país y embargos patrimoniales.

Sobres, mochilas y una valija a Mendoza que terminó bajo la lupa en la causa ARSAT

La rueda de testigos se concentró en personas del entorno de Facundo Leal, principal acusado en la causa por presunto cohecho, malversación de fondos y defraudación al Estado. El objetivo de la fiscalía es dar con la ruta del dinero de ARSAT y determinar si existe una conexión entre esos movimientos y los millones de dólares hallados en propiedades vinculadas al mendocino, tanto en Buenos Aires como en Mendoza.

Uno de los que declaró fue su ex chofer, Tomás Scalera.

Según reconstruyeron en el expediente a partir de este testimonio, el ex funcionario de ARSAT –y el organismo que regula los aeropuertos- se movía habitualmente con una mochila personal que llevaba a reuniones dentro y fuera de la empresa estatal.

En varios de esos encuentros, el chofer ubicó a Gerardo Boschin y también a otro mendocino, ex gerente de ARSAT que no está imputado en la causa: el ex ministro de Seguridad de Mendoza, Leonardo Comperatore.

El testigo también relató que en algunas ocasiones Facundo Leal dejaba una segunda mochila durante días en el baúl del vehículo.

departamento facundo leal El departamento de la calle Boulonge Sur Mer sigue en la lupa de la Justicia. El ex ARSAT Facundo Leal, cada vez más complicado. Foto: Natalia Sosa Abagianos/Diario UNO

Pero el dato que más llamó la atención de los investigadores apareció cuando el chofer relató un episodio ocurrido en febrero de este año, poco después de la salida de Leal del ORSNA. Según declaró, el ex funcionario le pidió trasladar una valija desde Buenos Aires hasta Mendoza.

Cuando los investigadores le exhibieron fotografías del allanamiento realizado en las torres Thays, Scalera la reconoció. Era la misma valija donde la Policía Federal encontró parte de los 1,7 millones de dólares secuestrados en el departamento de la Quinta Sección.

Las referencias a mochilas no fueron las únicas que quedaron bajo la lupa de la fiscalía.

Otra testigo, ex secretaria de Leal en ARSAT, describió reuniones frecuentes entre el entonces funcionario y Santiago Pando, señalado por los investigadores como un nexo entre directivos de la empresa estatal y Argentina Logistic Services (ALS), la firma que quedó en el centro de la causa por las contrataciones bajo sospecha.

Según declaró, cada vez que ingresaba a la oficina para servir café observaba una escena repetida: visitantes que llegaban con mochilas y sobres de papel madera tamaño A4 sobre el escritorio de Leal.

Un tercer testimonio incorporó otro elemento que llamó la atención de los investigadores: dinero en efectivo.

facundo leal arsat El ex presidente de ARSAT y ORSNA, con un nuevo pedido de detención de la Justicia Federal.

Según declaró ante la Justicia, en febrero de este año -el mismo período en que fue trasladada la valija que terminó en Mendoza- Facundo Leal le pidió entregar un sobre de papel madera en dependencias de la Secretaría de Transporte.

El testigo aseguró que nunca abrió el sobre, aunque sostuvo que por su peso y consistencia tuvo la impresión de que contenía fajos de billetes.

El thriller de ARSAT suma episodios

La investigación que comenzó con un extraño robo en ARSAT terminó destapando una trama de presunta corrupción, millones de dólares en efectivo, viajes a Ibiza, Miami y Barcelona, departamentos de lujo, propiedades en barrios privados y hasta una causa por drogas.

En esta última, Facundo Leal ya fue procesado con prisión preventiva. En el expediente por corrupción, en tanto, ahora pesa sobre él un nuevo pedido de detención que deberá resolver el juez federal Lino Mirabelli.

También en esa causa están previstas para las próximas semanas las declaraciones indagatorias de Leal y del resto de los imputados, entre ellos los mendocinos Gerardo Boschin y Juan Andrés Navarro Stornini.

Mientras tanto, peritos y especialistas siguen examinando teléfonos, computadoras y documentación secuestrada durante los allanamientos realizados en Mendoza y Buenos Aires.

En ese material esperan encontrar más respuestas sobre el origen de los millones de dólares secuestrados y el funcionamiento de la estructura que la fiscalía sospecha que operó dentro de ARSAT de la mano de la llamada "banda de los mendocinos".