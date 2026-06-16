Funcionarios chilenos denunciaron el mal estado del complejo Horcones

horcones paso a chile aduana mugre.jpg Funcionarios chilenos se quejaron del estado edilicio del Complejo Horcones.

Los funcionarios de Chile denunciaron una supuesta fuga de gas en Horcones

Entre los antecedentes expuestos por los funcionarios figura además una fuga de gas registrada hace menos de un mes en las instalaciones del complejo argentino.

La publicación señala que los trabajadores sostienen que las dificultades no son nuevas y que se arrastran desde hace varios años. Según expresaron, la situación se agravó tras la salida de quien se desempeñaba como coordinador argentino del sistema integrado, Justo Báscolo, a fines de mayo.

Frente a este escenario, el personal de Aduanas solicitó que el cierre de la frontera para el tránsito desde Argentina hacia Chile se adelante de las 20 a las 18. El objetivo es reducir los riesgos asociados a los desplazamientos diarios que deben realizar para descansar en dependencias chilenas.

paso-chile-horconesjpg.jpg Trabajadores chilenos del Paso Cristo Redentor se quejaron de una supuesta fuga de gas que ocurrió en Los Horcones el mes pasado.

Consultado por la situación, el delegado presidencial regional de Chile, Manuel Millones, reconoció que las instalaciones utilizadas por los funcionarios de Aduanas en Horcones no reúnen las condiciones necesarias para que el personal permanezca allí durante la noche.

"No cumple con las condiciones de habitabilidad para que el personal pernocte allí", afirmó el funcionario, según reprodujo el medio chileno.

Millones adelantó además que evaluará una alternativa para reubicar al personal en un sector que anteriormente era utilizado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y que presenta mejores condiciones edilicias.

Respecto del horario de funcionamiento, indicó que la autoridad nacional de Aduanas dispuso que las tareas desde Argentina hacia Chile finalicen a las 18 para evitar inconvenientes durante el regreso de los trabajadores, especialmente ante condiciones climáticas adversas o complicaciones en el estado de la Ruta 7.