Un pueblo regala terrenos, ofrece mucho dinero para sumar vecinos y apuesta fuerte al teletrabajo

La iniciativa contempla la cesión de lotes sin costo para quienes se comprometan a construir una casa en un plazo estimado de 3 años y establecer allí su residencia. Además, las autoridades ofrecen subsidios para facilitar la adquisición de una primera casa y ayudar en el proceso de instalación.

Quiénes pueden acceder y qué ofrece el pueblo europeo

El programa prioriza a familias jóvenes, parejas que buscan acceder a su primera casa, personas interesadas en radicarse de forma permanente y trabajadores remotos que puedan desempeñar sus tareas desde cualquier lugar.

Entre los requisitos más habituales figuran fijar residencia permanente en el pueblo, construir una vivienda dentro del plazo establecido, no poseer otra propiedad en la zona y cumplir, en algunos casos, con condiciones vinculadas a la edad o la situación familiar.

Más allá de los incentivos económicos, Špiši Bukovica busca seducir a los futuros vecinos con un entorno natural privilegiado. El pueblito se extiende entre las colinas boscosas de Bilogora, las llanuras agrícolas y las cercanías del río Drava, uno de los más importantes de Croacia.

La región es conocida por sus paisajes rurales, senderos naturales, viñedos, espacios verdes y actividades vinculadas a la agricultura. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentra la Casa del Té-Oasis de Paz, un centro de visitantes dedicado a la tradición local y al turismo rural.