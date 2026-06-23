No es chiste: el 24 de junio debería ser feriado, se lo merece más que otras fechas

Messi nació el 24 de junio de 1987, una razón para que el 24 de junio sea feriado

O, en todo caso, no lo comparemos a Messi con próceres, sino que vamos por otro lado. ¿Acaso Messi no se merece más un feriado que el 12 de octubre, día de la llegada de los españoles a América, también conocido como día de la Diversidad Cultural o Día de la Raza, según el gobierno de turno? Yo creo que sí.

Pero aparte, si no es por Messi, al menos no solamente, hay también otras razones para que el 24 de junio sea feriado y contentar a más de las millones de personas que ya lo apoyarían:

24 de junio de 1821: nació Guillermo Rawson, creador de la Cruz Roja Argentina

24 de junio de 1911: nació Juan Manuel Fangio

24 de junio de 1911: nació Ernesto Sábato, escritor y presidente de la Conadep

24 de junio de 1935: murieron Carlos Gardel y Alfredo Le Pera en un accidente de avión.

24 de junio de 1978: nació Juan Román Riquelme

24 de junio de 1990: Argentina deja afuera a Brasil del mundial de Italia 90 con gol de Claudio Caniggia tras pase magistral de Diego Maradona.

24 de junio de 2000: murió el cuartetero Rodrigo

Ernesto Sábato nació un 24 de junio de 1911

Entonces, como diría Eduardo Sacheri, me van a tener que disculpar, pero el 24 de junio debería ser feriado, es una fecha que se lo ha ganado y con creces.