No es chiste: el 24 de junio debería ser feriado, se lo merece más que otras fechas

Ya no hay dudas. Si existen los feriados puente, los días no laborables y el 12 de octubre cambia de nombre según el gobierno de turno, entonces ¿por qué no crear otro feriado? y no cualquier feriado, sino el 24 de junio. Como diría Joaquín Sabina: Nos sobran los motivos.
Este miércoles 24 de junio cumple 39 años Lionel Messi. Y sí, quizás salgan algunos que digan que no se puede comparar a Messi con el general José de San Martín. O sea, es un futbolista contra el libertador de América. Pero... ¿por qué no?
Sí, quizás esté exagerando un poco, pero ambos cumplieron el sueño de millones de personas. Entonces, ¿por qué no pueden tener un feriado los dos? De hecho, si nos ponemos a hablar, probablemente haya más personas que estén de acuerdo en que Messi se merezca un feriado más que Sarmiento, sobre el que hay una grieta por sus ideas políticas.
O, en todo caso, no lo comparemos a Messi con próceres, sino que vamos por otro lado. ¿Acaso Messi no se merece más un feriado que el 12 de octubre, día de la llegada de los españoles a América, también conocido como día de la Diversidad Cultural o Día de la Raza, según el gobierno de turno? Yo creo que sí.
Pero aparte, si no es por Messi, al menos no solamente, hay también otras razones para que el 24 de junio sea feriado y contentar a más de las millones de personas que ya lo apoyarían:
- 24 de junio de 1821: nació Guillermo Rawson, creador de la Cruz Roja Argentina
- 24 de junio de 1911: nació Juan Manuel Fangio
- 24 de junio de 1911: nació Ernesto Sábato, escritor y presidente de la Conadep
- 24 de junio de 1935: murieron Carlos Gardel y Alfredo Le Pera en un accidente de avión.
- 24 de junio de 1978: nació Juan Román Riquelme
- 24 de junio de 1990: Argentina deja afuera a Brasil del mundial de Italia 90 con gol de Claudio Caniggia tras pase magistral de Diego Maradona.
- 24 de junio de 2000: murió el cuartetero Rodrigo
Entonces, como diría Eduardo Sacheri, me van a tener que disculpar, pero el 24 de junio debería ser feriado, es una fecha que se lo ha ganado y con creces.