Lionel Messi brindó una nueva función en el Mundial 2026, la segunda tras el Hat-Trick ante Argelia. Con un doblete en la victoria de la Selección argentina frente a Austria por 2-0, el GOAT llegó a cinco gritos en la actual Copa del Mundo.
El mundo, rendido a los pies de Lionel Messi: "Soñemos con..."
Lionel Messi se convirtió en el goleador histórico de la Copa del Mundo. El planeta habló del récord que batió el 10 de la Albiceleste
El triunfo no solo aseguró la clasificación de la Albiceleste a los 16avos de final, sino que consagró al 10 como el máximo artillero en la historia de la máxima cita mundialista. Como consecuencia, la prensa internacional se rindió (una vez más) a sus pies.
La prensa internacional a los pies del nuevo Rey
El planeta entero se alineó para reconocer la hazaña del capitán argentino, quien en los próximos días cumplirá los 39 años. Desde España, el Diario Marca tituló: "El Messi más histórico". El sitio añadió que lo del 10 fue una genialidad "para frotarse los ojos". Además, invitaron a soñar con la presencia del 10 en la cita del 20230.
Por su parte Sport, medio catalán, se sumó a la noticia titulando: "Messi es eterno todos los días" y celebrando sus "38 años de pura belleza".
En Francia L'Equipe, quien se destacó por pegarle al 10 en su paso por el PSG, dejó de lado la rivalidad con admitió que el campeón del mundo en Qatar 2022 sigue agigantando su estatus de leyenda.
Eso sí, los galos le plantearon un desafío extra al recordar que todavía se encuentra lejos del récord de Just Fontaine, quien ostenta la marca de 13 goles anotados en un solo torneo.
Las repercusiones tras una nueva función de Lionel Messi
El 10 la rompió, una vez más, y el mundo habló de él:
- A Bola (Portugal): tituló sin vueltas: "Messi es el nuevo Rey".
- The Sun (Inglaterra): sintetizó el momento como "La Edad de Leo" tras su brillante actuación.
- The Guardian (Inglaterra): con un tono más sobrio, remarcó que el argentino rompió el récord con su primer tanto del encuentro.
- La Gazzetta dello Sport (Italia): detalló la épica de la jornada: "Messi falla un penal, luego marca dos más y hace historia: Argentina vence a Austria y se clasifica".
- GeGlobo (Brasil): vibró con la estridencia de un contundente "¡Messi 18 veces! La estrella abre el marcador y rompe el récord".