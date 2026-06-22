El mundo, rendido a los pies de Lionel Messi: "Soñemos con..."

Por su parte Sport, medio catalán, se sumó a la noticia titulando: "Messi es eterno todos los días" y celebrando sus "38 años de pura belleza".

En Francia L'Equipe, quien se destacó por pegarle al 10 en su paso por el PSG, dejó de lado la rivalidad con admitió que el campeón del mundo en Qatar 2022 sigue agigantando su estatus de leyenda.

Eso sí, los galos le plantearon un desafío extra al recordar que todavía se encuentra lejos del récord de Just Fontaine, quien ostenta la marca de 13 goles anotados en un solo torneo.

Las repercusiones tras una nueva función de Lionel Messi

El 10 la rompió, una vez más, y el mundo habló de él: