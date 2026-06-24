Amazon Prime Day: cómo aprovechar el festival de ofertas desde Argentina

El valor monetario por caja es de 3000 dólares como máximo. El esquema aduanero general carece de un techo anual de transacciones para quienes operan por empresas privadas.

Las cajas que ingresan bajo el formato de envíos pequeños funcionan con pautas más estrictas. Dicha categoría admite un máximo de tres unidades iguales por paquete. El cupo de trámites anuales llega a cinco gestiones por individuo.

Las personas que reciben sus compras mediante correos privados evitan el registro en el portal web de ARCA, un paso burocrático obligatorio de manera exclusiva para los despachos del correo estatal.

Los impuestos obligatorios

Los envíos de Amazon llegan a la Argentina.

Los envíos que cuestan menos de 400 dólares tienen beneficios muy buenos. Esas cajas no pagan derechos de importación ni tasa de estadística. Pero todos los paquetes deben pagar el impuesto al valor agregado. Pagar el IVA es un paso necesario para recibir las cosas en casa.

La aduana revisa los paquetes para cuidar las leyes nacionales. El organismo no permite ingresar mercadería para vender ni materiales para industrias. Los productos que llegan por encomienda deben destinarse al uso propio o servir como regalos familiares.

El reglamento prohíbe cosas peligrosas por motivos lógicos de seguridad. Nadie puede traer drogas, explosivos o bienes de gran valor cultural. Las armas de fuego necesitan permisos especiales muy difíciles de conseguir. Los electrodomésticos grandes, como heladeras o lavarropas, tampoco logran entrar por el correo. Las máquinas chicas para la cocina sí pasan sin problemas.