'Provecho' la palabra de los mil significados: qué significa decirlo cuando otra persona está comiendo

Otro posible origen es que en la época romana se decía provecho en las fiestas para que las personas pudieran vomitar y así seguir comiendo.

Hoy pareciera una falta de respeto, pero como hablamos de una sociedad antigua que paso hambre de verdad, mostrar la comida que se tiene en la boca o eructar al terminarla es sinónimo de estar agradecido de que en ese momento se tenga comida.

Cuando se dice 'provecho' y qué significa en cada caso

Su significado varía entre una persona que está comiendo y el eructo de un bebé después de tomar la leche. Foto Directo al paladar

Actualmente, en Argentina y en otros países de cultura latinoamericana, el provecho suele relacionarse con el eructo y/o vómito que genera un bebé después de terminar de "comer" o más bien de tomar la leche.

También es una expresión coloquial qué según la RAE significa: “manifestar el deseo de que algo sea útil o conveniente a la salud o bienestar de alguien, frecuentemente dirigiéndose a quienes están comiendo o bebiendo”. Se trata de una simple frase o expresión con diversos significados y utilidades, por eso ahora que conocen su origen y significado, cada persona puede elegir con qué punto de vista usarla.