¡Buen provecho!, típica expresión que se dice cuando una persona se dispone a comer. Pedir por el buen provecho es una costumbre muy argentina, aunque tiene un origen diferente y algunos que otros significados diversos, pues en algunos países es de mal gusto. ¿Qué significa esta frase entonces?
'Provecho' la palabra de los mil significados: qué significa decirlo cuando otra persona está comiendo
Decir 'provecho' tiene miles de significados y muchas veces las personas lo dicen sin conocer qué significa. Te lo contamos
Los argentinos usamos miles de modismos, frases o palabras que son parte del habla diario. Algunas de las más comunes es decir “salud“ después de que alguien estornuda o decir “provecho” para mostrar educación cuando alguien está comiendo y desearle que tenga una buena comida y le caiga bien, aunque paradójicamente en otros lugares podría ser una total falta de respecto.
El origen poco conocido de la palabra 'provecho'
Como con miles de otras expresiones, la palabra provecho es un legado que quedó de los colonizadores españoles, especialmente de los Moros quienes también comparten esta tradición con toda la cultura oriental. La razón de este comentario es que en aquellos lados es una costumbre comer con la boca abierta y se eructa antes de levantarse de la mesa.
Otro posible origen es que en la época romana se decía provecho en las fiestas para que las personas pudieran vomitar y así seguir comiendo.
Hoy pareciera una falta de respeto, pero como hablamos de una sociedad antigua que paso hambre de verdad, mostrar la comida que se tiene en la boca o eructar al terminarla es sinónimo de estar agradecido de que en ese momento se tenga comida.
Cuando se dice 'provecho' y qué significa en cada caso
Actualmente, en Argentina y en otros países de cultura latinoamericana, el provecho suele relacionarse con el eructo y/o vómito que genera un bebé después de terminar de "comer" o más bien de tomar la leche.
También es una expresión coloquial qué según la RAE significa: “manifestar el deseo de que algo sea útil o conveniente a la salud o bienestar de alguien, frecuentemente dirigiéndose a quienes están comiendo o bebiendo”. Se trata de una simple frase o expresión con diversos significados y utilidades, por eso ahora que conocen su origen y significado, cada persona puede elegir con qué punto de vista usarla.