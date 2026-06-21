La frase latina que resume la filosofía romana para una vida plena: ¿Qué significa "fortuna audaces iuvat"?

En , hay veces que vale la pena tirar para adelante y no ser conservador ni miedoso. Es muy recomendable tener claro cuál es el camino, rodearse de buenas compañías, trazar el mapa con la ruta a seguir, disponer de un buen calzado y saber que hay momentos en los que hay que descansar y curar ampollas para seguir avanzando.

La Eneida: el legado inmortal de Virgilio

El texto de Virgilio relata el viaje de Eneas, un príncipe troyano que escapa de Troya tras su destrucción y llega a Italia para fundar Roma. Según World History Encyclopedia, Virgilio fue tan apreciado por los autores que le siguieron que el escritor italiano de principios del siglo XIV, Dante Alighieri, lo eligió como su guía a través de los nueve niveles del Infierno.

Durante once años, Virgilio trabajó en el poema, pero murió antes de realizar su revisión final. No estaba satisfecho con la obra y pidió a su amigo Lucio Vario Rufo que la destruyera; sin embargo, el compañero poeta se negó. Durante un viaje a Grecia, Virgilio enfermó en Megara y murió el 21 de septiembre del año 19 a. C., antes de poder regresar a casa. Fue enterrado en su villa de Nápoles. El emperador de Roma ordenó publicar la epopeya a pesar de los últimos deseos del poeta.