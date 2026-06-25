"No tiene competencia": la tajante respuesta de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Austria

El 10 alcanzó los cinco goles en dos partidos de la cita mundialista y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales, superando a Miroslav Klose que ostentaba ese puesto desde hacía varios años.
En ese contexto, cuando a Colapinto le preguntaron quién iba a ser el mejor jugador de la Copa del Mundo, su respuesta fue sin dudar: "Messi". El periodista insistió con el hecho de que otras figuras podrían destacarse en la competencia, a lo que Colapinto volvió a responder tajante: "Ya no hay rivales, ya es el mejor. No hay ninguno cerca, no tiene competencia. Así que pobres los demás".
En otra entrevista con ESPN, Franco Colapinto volvió a elogiar al 10: "Lo de Leo es increíble. Es un capo, lo amo. Que no se retire más".
Horarios y actividad del Gran Premio de Austria
Viernes 26 de junio
Práctica libre 1: 8.30
Práctica libre 2: 12
Sábado 27 de junio
Práctica libre 3: 07.30
Clasificación: 11
Domingo 28 de junio
Carrera: 10