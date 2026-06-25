Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Fórmula 1

"No tiene competencia": la tajante respuesta de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Austria

Franco Colapinto habló en la previa del Gran Premio de Austria y sorprendió con una de sus respuestas en la antesala del inicio del fin de semana de carrera

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto ya está en Austria para la próxima carrera de la Fórmula 1.

Franco Colapinto ya está en Austria para la próxima carrera de la Fórmula 1.

Franco Colapinto ya se encuentra listo para un nuevo fin de semana de acción en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria. Sin perder de vista sus objetivos con Alpine en la máxima categoría, el piloto argentino se detuvo unos instantes para referirse a la Copa del Mundo 2026.

Su admiración por Lionel Messi ha sido expuesta en más de una ocasión y, en el paddock de Austria, Colapinto volvió a dejarlo en claro cuando le consultaron por el 10 de la Selección.

Colapinto en Austria.

Colapinto en Austria.

La tajante respuesta de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Austria

En la previa de la octava fecha de la temporada, Franco Colapinto volvió a ser consultado por Lionel Messi luego de la gran actuación del capitán de la Selección argentina ante -justamente- Austria por la Copa del Mundo 2026.

El 10 alcanzó los cinco goles en dos partidos de la cita mundialista y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales, superando a Miroslav Klose que ostentaba ese puesto desde hacía varios años.

En ese contexto, cuando a Colapinto le preguntaron quién iba a ser el mejor jugador de la Copa del Mundo, su respuesta fue sin dudar: "Messi". El periodista insistió con el hecho de que otras figuras podrían destacarse en la competencia, a lo que Colapinto volvió a responder tajante: "Ya no hay rivales, ya es el mejor. No hay ninguno cerca, no tiene competencia. Así que pobres los demás".

En otra entrevista con ESPN, Franco Colapinto volvió a elogiar al 10: "Lo de Leo es increíble. Es un capo, lo amo. Que no se retire más".

Horarios y actividad del Gran Premio de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 8.30

Práctica libre 2: 12

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 28 de junio

Carrera: 10

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas