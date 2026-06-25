"No tiene competencia": la tajante respuesta de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Austria

El 10 alcanzó los cinco goles en dos partidos de la cita mundialista y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales, superando a Miroslav Klose que ostentaba ese puesto desde hacía varios años.

Franco Colapinto sobre Lionel Messi pic.twitter.com/RuC5PaSaUh — Colapinto 12 (@Colapinto1212) June 25, 2026

En ese contexto, cuando a Colapinto le preguntaron quién iba a ser el mejor jugador de la Copa del Mundo, su respuesta fue sin dudar: "Messi". El periodista insistió con el hecho de que otras figuras podrían destacarse en la competencia, a lo que Colapinto volvió a responder tajante: "Ya no hay rivales, ya es el mejor. No hay ninguno cerca, no tiene competencia. Así que pobres los demás".

En otra entrevista con ESPN, Franco Colapinto volvió a elogiar al 10: "Lo de Leo es increíble. Es un capo, lo amo. Que no se retire más".

Franco Colapinto sobre Lionel Messi y la Selección Argentina



“Lo de Leo es increíble. Es un capo, lo amo. Que no se retire más”



“Me encanta lo comprometidos que estan con la camiseta” pic.twitter.com/Gy21KLksdR — FC43 (@dailycolapinto) June 25, 2026

Horarios y actividad del Gran Premio de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 8.30

Práctica libre 2: 12

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 28 de junio

Carrera: 10