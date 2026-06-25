Ander Herrera dio detalles de su salida de Boca y reveló los motivos de su desvinculación

Ander Herrera reveló detalles de su salida de Boca.

En ese sentido, el ex jugador de Athletic Club, Manchester United y Paris Saint-Germain profundizó: "Yo quiero que Boca gane y, si tiene a sus 22 ó 24 jugadores, en ningún caso quería ser una pieza con la que el técnico se sintiera incómodo".

Herrera también explicó que buscó que su salida se resolviera de la mejor manera posible por el cariño que mantiene hacia la institución. "Solo quería que fuera una salida elegante porque quiero mucho al club. Boca está por encima de todos", agregó el mediocampista. En esa misma línea, el español destacó que decidió priorizar el bienestar del Xeneize por encima de cualquier interés personal. "El agradecimiento está por encima del egoísmo. Lo que importa es que a Boca le vaya bien y eso que dije al Chelo Delgado lo sorprendió", señaló.

La salida de Ander Herrera se produjo después de que Arruabarrena le comunicara a la dirigencia que no lo tendría como una de sus prioridades para el segundo semestre. Pese a que el futbolista tenía contrato vigente hasta diciembre de 2026, ambas partes llegaron rápidamente a un acuerdo para interrumpir el vínculo.

"AGRADECIMIENTO TOTAL A BOCA QUE ME TRAJO, QUE ME DIO LA OPORTUNIDAD DE CUMPLIR UN SUEÑO"



Ander Herrera y su mensaje despedida del Xeneize



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"No hubo problemas en el tema contractual", aclaró Herrera, quien buscó despejar cualquier versión de conflicto económico o dirigencial. El mediocampista, de 36 años, tuvo un paso marcado por la expectativa inicial, el cariño de los hinchas y también por los problemas físicos que le impidieron tener continuidad.

Durante su etapa en Boca, Ander Herrera disputó 29 partidos y convirtió un gol, en un ciclo que quedó atravesado por lesiones musculares. Más allá del final anticipado, el futbolista vasco dejó en claro que su vínculo emocional con Boca seguirá intacto. "Ojalá queden las puertas abiertas para, aunque sea, pueda cortar el césped de La Bombonera", concluyó entre risas.