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Ander Herrera dio detalles de su salida de Boca y reveló los motivos de su desvinculación

Ander Herrera, quien rescindió su contrato hace algunos días con Boca, contó cómo fue la charla con la dirigencia y los detalles de su desvinculación

Por UNO
Ander Herrera reveló detalles de su salida de Boca. 

Ander Herrera reveló detalles de su salida de Boca. 

Ander Herrera fue una de las primeras desvinculaciones de Boca Juniors en la nueva era de Rodolfo Arruabarena. El Vasco comunicó que no iba a tenerlo en cuenta por lo que el futbolista español rescindió su contrato con el club luego de un año y medio de su arribo.

Herrera, que se había despedido días atrás con un emotivo video en las redes oficiales del Xeneize, dio detalles de su salida de Boca y contó cómo se dio su desvinculación de la institución.

Cómo se dio la salida de Ander Herrera de Boca

En una charla con el streamer partidario de Boca, Davoo Xeneize, el futbolista vasco reveló cómo fueron las conversaciones previas a la decisión de dejar la institución. "Tuve una conversación con el club donde el DT tenía prioridades por encima de mi persona. Mi conversación fue con Delgado y yo no quería ser, en ningún caso, un peso para el nuevo entrenador", expresó Ander Herrera, remarcando que su intención fue facilitarle el camino al nuevo entrenador y no generar una situación incómoda dentro del plantel.

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Ander Herrera reveló detalles de su salida de Boca.

En ese sentido, el ex jugador de Athletic Club, Manchester United y Paris Saint-Germain profundizó: "Yo quiero que Boca gane y, si tiene a sus 22 ó 24 jugadores, en ningún caso quería ser una pieza con la que el técnico se sintiera incómodo".

Herrera también explicó que buscó que su salida se resolviera de la mejor manera posible por el cariño que mantiene hacia la institución. "Solo quería que fuera una salida elegante porque quiero mucho al club. Boca está por encima de todos", agregó el mediocampista. En esa misma línea, el español destacó que decidió priorizar el bienestar del Xeneize por encima de cualquier interés personal. "El agradecimiento está por encima del egoísmo. Lo que importa es que a Boca le vaya bien y eso que dije al Chelo Delgado lo sorprendió", señaló.

La salida de Ander Herrera se produjo después de que Arruabarrena le comunicara a la dirigencia que no lo tendría como una de sus prioridades para el segundo semestre. Pese a que el futbolista tenía contrato vigente hasta diciembre de 2026, ambas partes llegaron rápidamente a un acuerdo para interrumpir el vínculo.

"No hubo problemas en el tema contractual", aclaró Herrera, quien buscó despejar cualquier versión de conflicto económico o dirigencial. El mediocampista, de 36 años, tuvo un paso marcado por la expectativa inicial, el cariño de los hinchas y también por los problemas físicos que le impidieron tener continuidad.

Durante su etapa en Boca, Ander Herrera disputó 29 partidos y convirtió un gol, en un ciclo que quedó atravesado por lesiones musculares. Más allá del final anticipado, el futbolista vasco dejó en claro que su vínculo emocional con Boca seguirá intacto. "Ojalá queden las puertas abiertas para, aunque sea, pueda cortar el césped de La Bombonera", concluyó entre risas.

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