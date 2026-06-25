Un empleado corrió algunas carreras mientras estaba de licencia médica: fue despedido, pero la Justicia falló a su favor

Tras ser operado de la lesión, el trabajador empezó con licencia médica para poder recuperarse.

Trabajo y licencia médica: polémica con el empleado

Los dueños de la empresa del empleado que estaba con licencia médica tras ser operado descubrieron que, tras un seguimiento del trabajador con un detective privado, participó de seis carreras de trail ranning (carreras en la montaña), con una distancia promedio entre los 5 y 17 kilómetros.

Aún con licencia médica, el trabajador realizó diferentes actividades como asistir al gimnasio sin ningún problema, manejar un auto y participar de una colecta de alimentos.

El hombre fue despedido del trabajo

Tras constatar que el empleado no hacia reposo en plena licencia médica, la empresa lo despidió, argumentando que había realizado algunas actividades que no tenían sentido con su estado de salud.

Entre varios puntos, la empresa hizo hincapié en la “falta de buena fe, abuso de confianza y prolongación fraudulenta de su incapacidad temporal”.

Fallo a favor del empleado: se ordenó una indemnización

Convencido de que no actuó de mala manera, el empleado llevó a la Justicia el caso, creyendo que era injusto su despido.

El fallo terminó respaldando al trabajador despedido. Es que el tribunal consideró que las actividades deportivas no habían afectado su recuperación, ya que la lesión estaba en el pulgar.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, la empresa se movilizó y apeló la sentencia, sin resultados alentadores, ya que el tribunal falló a favor del trabajador con estos argumentos:

La lesión del trabajador tras ser operado, estaba localizada en el pulgar de la mano derecha.

Las carreras de trail running no demostraban por sí solas un perjuicio para la recuperación.

La empresa donde trabajaba el empledo no pudo probar que el empleado hubiera prolongado de forma fraudulenta la baja médica.

hubiera prolongado de forma fraudulenta la baja médica. Las imágenes que se dieron a conocer del gimnasio no cambiaban el análisis del caso.

El tribunal consideró que las pruebas presentadas no justificaban la extinción del contrato.

Con esos argumentos, el Tribunal le dio dos alternativas diferentes a la compañía: readmitir al trabajador en su puesto o pagarle una indemnización de 41.077 euros.