¿Quiénes pueden perder el Certificado Único de Discapacidad?

En concreto, el CUD que venció originalmente durante los años 2022, 2023 o 2024, y que no realizaron el trámite de actualización el año pasado, se encuentran actualmente en infracción y por lo tanto podrían llegar a perder todos los beneficios que brinda este documento.

El Certificado Único de Discapacidad tiene validez en todo el país.

De esta manera, al carecer de validez legal en las bases de datos de la Secretaría Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), estos perfiles quedan expuestos a suspensiones preventivas en sus prestaciones económicas y asistenciales.

¿Cómo solicitar la renovación del CUD?

Solicitud de cita : se debe ingresar a la plataforma web oficial de turnos gubernamentales para seleccionar la Junta Evaluadora más cercana al domicilio del solicitante.

: se debe ingresar a la plataforma web oficial de turnos gubernamentales para seleccionar la Junta Evaluadora más cercana al domicilio del solicitante. Evaluación interdisciplinaria : el día asignado, el beneficiario debe presentarse ante el cuerpo médico para la revisión de los informes, estudios de diagnóstico y antecedentes clínicos.

: el día asignado, el beneficiario debe presentarse ante el cuerpo médico para la revisión de los informes, estudios de diagnóstico y antecedentes clínicos. Emisión y actualización: una vez homologado el dictamen, se hace entrega de la nueva versión en papel y, de forma automática, se actualiza el formato digital visible en la aplicación Mi Argentina.

Cuando asistas al turno, deberás presentar el DNI original, carnet de obra social o prepaga (si posee), comprobantes de ingresos (recibo de sueldo o de haberes previsionales del titular o familiar a cargo) y un certificado médico detallado con una vigencia no mayor a seis meses.