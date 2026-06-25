La Secretaría de Discapacidad advirtió recientemente sobre la caducidad de las prórrogas anteriores de los CUD. De esta manera, los titulares con el Certificado Único de Discapacidad vencido entre 2022 y 2024 deben renovarlo de urgencia para mantener las prestaciones de ANSES y salud.
¿Quiénes pueden perder el Certificado Único de Discapacidad?
Te explicamos por qué algunos Certificados Únicos de Discapacidad pueden llegar a perder su validez y dejar de brindar derechos básicos para las personas con discapacidad.
¿Por qué los CUD tienen prórrogas de vencimiento?
Esta medida busca transparentar el acceso a los derechos, pero obliga a miles de usuarios a tramitar la renovación inmediata del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para evitar la interrupción de coberturas médicas, asignaciones familiares y pases de transporte gratuito.
Sin embargo, estas prórrogas generaron mucha confusión en aquellas personas que poseen el CUD, ya que tiene ciertas excepciones. Esta medida es para aquellos plásticos que tenían fecha de vencimiento estipulada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2025, este beneficio no ampara a los documentos caídos con anterioridad.
En concreto, el CUD que venció originalmente durante los años 2022, 2023 o 2024, y que no realizaron el trámite de actualización el año pasado, se encuentran actualmente en infracción y por lo tanto podrían llegar a perder todos los beneficios que brinda este documento.
De esta manera, al carecer de validez legal en las bases de datos de la Secretaría Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), estos perfiles quedan expuestos a suspensiones preventivas en sus prestaciones económicas y asistenciales.
¿Cómo solicitar la renovación del CUD?
- Solicitud de cita: se debe ingresar a la plataforma web oficial de turnos gubernamentales para seleccionar la Junta Evaluadora más cercana al domicilio del solicitante.
- Evaluación interdisciplinaria: el día asignado, el beneficiario debe presentarse ante el cuerpo médico para la revisión de los informes, estudios de diagnóstico y antecedentes clínicos.
- Emisión y actualización: una vez homologado el dictamen, se hace entrega de la nueva versión en papel y, de forma automática, se actualiza el formato digital visible en la aplicación Mi Argentina.
Cuando asistas al turno, deberás presentar el DNI original, carnet de obra social o prepaga (si posee), comprobantes de ingresos (recibo de sueldo o de haberes previsionales del titular o familiar a cargo) y un certificado médico detallado con una vigencia no mayor a seis meses.