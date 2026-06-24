¿Por qué la carne cruda no se tiene que guardar en la parte alta de la heladera?

La carne cruda puede contener bacterias causantes de intoxicaciones y enfermedades alimentarias, como Escherichia coli, salmonella, listeria o campylobacter.

Además, puede contener parásitos como la taenia saginata. Por eso se recomienda cocinar y conservar tan bien este alimento.

Guardar la carne cruda en la parte alta de la heladera se relaciona con lo anterior. Si dejamos la carne que recién compramos dentro de una bola o en una bandeja al descubierto, corremos el riesgo de que la carne gotee y contamine otros alimentos.

Guarda la carne en un recipiente cerrado y en la parte baja de la heladera.

Además, esta zona de la heladera suele ser menos fría o es la parte que experimenta mayor cantidad de cambios de temperatura cada vez que abrimos la puerta.

Lo mejor es guardar la carne cruda en la heladera, no más de 3 días, en el estante inferior por encima de los cajones de verdura (que tienen que estar bien cerrados y aislados). Esta parte de la heladera es más fría y evita riesgos de goteo.

Además, la carne cruda se tiene que guardar en un envase hermético y rígido para evitar goteos y contacto con otros alimentos que se puedan contaminar.

Esto se llama contaminación cruzada; es muy común y peligroso. Ocurre cuando se mezclan alimentos crudos con alimentos cocidos, cuando cocinamos con utensilios de alimentos diferentes que están contaminados o cuando se produce cualquier tipo de traspaso de virus, bacterias, parásitos o sustancias tóxicas.

Cómo identificar carne cruda en mal estado

La carne en mal estado, y cualquier alimento en mal estado, son un peligro para la salud. Cuando la carne tiene un olor ácido o rancio, no la compres ni consumas.

Cuando un alimento se vea dudoso, no lo compres ni consumas.

Si la carne pasó mucho tiempo cruda en la heladera y tiene una textura pegajosa, no deberías consumirla. Lo mismo si tiene un color extraño, verdoso o negro.