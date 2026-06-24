15 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.856.499,20

636 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.211,08

LA SEGUNDA

02 - 03 - 04 - 07 - 23 - 42

1 GANADOR con 6 aciertos ($1.365.711.656,40)

(Agencia 000125-000, Avenida Viale 92, Catriló, La Pampa)

30 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.428.249,60

2.658 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.836,06

REVANCHA

03 - 09 - 11 - 30 - 35 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.854.504.416)

SIEMPRE SALE

06 - 10 - 25 - 33 - 37 - 42

33 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $11.649.253,09

(10 de Buenos Aires, 5 de Córdoba, 4 de Entre Ríos, 4 de Santa Fe, 2 de Mendoza, 2 de Neuquén, 1 de Salta, 1 de Capital Federal, 1 de Chubut, 1 de Formosa, 1 de Santa Cruz, 1 de Misiones)

POZO EXTRA

01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 11 - 19 - 23 - 30 - 32 - 35 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43

1.373 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará aproximadamente $140.000

Quini 6: los resultados del sorteo 3385 del miércoles 24 de junio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: