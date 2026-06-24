El Quini 6 realiza este miércoles 24 de junio de 2026 el sorteo 3385, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3385 del miércoles 24 de junio
- TRADICIONAL
01 - 19 - 32 - 37 - 38 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.744.105.440)
15 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.856.499,20
636 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.211,08
- LA SEGUNDA
02 - 03 - 04 - 07 - 23 - 42
1 GANADOR con 6 aciertos ($1.365.711.656,40)
(Agencia 000125-000, Avenida Viale 92, Catriló, La Pampa)
30 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.428.249,60
2.658 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.836,06
- REVANCHA
03 - 09 - 11 - 30 - 35 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.854.504.416)
- SIEMPRE SALE
06 - 10 - 25 - 33 - 37 - 42
33 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $11.649.253,09
(10 de Buenos Aires, 5 de Córdoba, 4 de Entre Ríos, 4 de Santa Fe, 2 de Mendoza, 2 de Neuquén, 1 de Salta, 1 de Capital Federal, 1 de Chubut, 1 de Formosa, 1 de Santa Cruz, 1 de Misiones)
- POZO EXTRA
01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 11 - 19 - 23 - 30 - 32 - 35 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43
1.373 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará aproximadamente $140.000
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15