El árbol que le dio un lugar a Robin Hood para que se escondiera a sí mismo y a su botín: qué dice la leyenda

El árbol de la leyenda del “ladrón honorable” murió por causas naturales y algo más triste

Mientras la peste negra arrasada Inglaterra, un árbol creció en el bosque de Sherwood dando lugar a una particular leyenda y sobre todo a mucha tristeza: después de haber sobrevivido al reinado de Enrique e Isabel, murió.

Con entre 800 y 1200 años, un crecimiento con proporciones descomunales, tronco retorcido y 11 metros de altura, el árbol que le dio un refugio a Robin Hood fue declarado muerto el jueves 18 de junio por la Royal Society for the Protection of Birds, una organización benéfica de conservación de aves británica.

El Major Oak en la Reserva Natural del Bosque de Sherwood. Foto Meraviglia blog de viajes

Su indicio de muerte empezó porque no le brotaron hojas esta primavera. Además, por muchos años el sueño se compactó con todo lo que había al rededor y eso hizo que la lluvia no pudiera hidratar sus raíces. Más allá de algunas causas naturales, la huella de millones de visitantes, las intervenciones para apuntalar sus ramas mediante cables y postes y la culpa del cambio climático, que ha causado olas de calor y sequía provocó su histórica caída.