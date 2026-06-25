El árbol que le dio un lugar a Robin Hood para que se escondiera a sí mismo y a su botín: qué dice la leyenda

El Roble Mayor o major Oak es un enorme roble milenario de 1.200 años de antigüedad vinculado a la leyenda de Robin Hood y ubicado en el bosque de Sherwood. El árbol murió debido a causas naturales hace un tiempo y su historia sorprende al mundo.
Cuenta la leyenda que este árbol fue el escondite de Robin Hood
De acuerdo con el folclore popular, este árbol milenario y gigantesco era un cuartel, o más bien el escondite de Robin Hood durante el siglo XIII. Cuenta la leyenda que el tronco del Roble Mayor ya estaba hueco para esa época entonces, el legendario "héroe" para algunos y delincuente inglés para otros, lo usaba para ocultarse cuando lo perseguía algún cumplidor de la ley.
Además, la leyenda dice que aquel tronco del árbol era el escondite que daba lugar a las reuniones donde planificaba los asaltos a personas ricas y descansar. Sin embargo, la realidad cuenta que para ese tiempo el roble en realidad era un árbol joven y sobre todo fuerte.
El árbol de la leyenda del “ladrón honorable” murió por causas naturales y algo más triste
Mientras la peste negra arrasada Inglaterra, un árbol creció en el bosque de Sherwood dando lugar a una particular leyenda y sobre todo a mucha tristeza: después de haber sobrevivido al reinado de Enrique e Isabel, murió.
Con entre 800 y 1200 años, un crecimiento con proporciones descomunales, tronco retorcido y 11 metros de altura, el árbol que le dio un refugio a Robin Hood fue declarado muerto el jueves 18 de junio por la Royal Society for the Protection of Birds, una organización benéfica de conservación de aves británica.
Su indicio de muerte empezó porque no le brotaron hojas esta primavera. Además, por muchos años el sueño se compactó con todo lo que había al rededor y eso hizo que la lluvia no pudiera hidratar sus raíces. Más allá de algunas causas naturales, la huella de millones de visitantes, las intervenciones para apuntalar sus ramas mediante cables y postes y la culpa del cambio climático, que ha causado olas de calor y sequía provocó su histórica caída.