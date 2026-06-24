UNCuyo: el Gobierno minimizó el 53% que obtuvo Adriana García para ganarle al radicalismo

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, y el gobernador Alfredo Cornejo.

Sin embargo, Mema rechazó que el resultado pueda leerse como una señal hacia la gestión de Javier Milei o el gobierno provincial.

"No tiene nada que ver. De los 55.000 habilitados para votar, votaron 16.500. Por lo tanto, no es representativo", afirmó.

Pese a relativizar el impacto político de la elección, el ministro consideró que el resultado deja una conclusión clara para el escenario opositor.

"Lo que sí marca es que el kirchnerismo está presente, está firme. Lo veíamos a Matías Stevanato y Anabel Fernández Sagasti juntos festejando ese triunfo. Es una realidad que están presentes", señaló.

Las declaraciones de Mema llegaron horas después de que distintos dirigentes peronistas celebraran la victoria de García sobre Fidel, el candidato que contaba con el respaldo de sectores vinculados con el oficialismo provincial.

Mema destacó que el Gobierno y la UNCuyo no modificarán sus relaciones

El ministro remarcó que la relación institucional entre la Provincia y la Universidad Nacional de Cuyo continuará sin cambios.

"Esperamos que con las nuevas autoridades podamos seguir trabajando como Gobierno de la Provincia, porque la Universidad Nacional de Cuyo es una institución muy importante para Mendoza. Le deseamos lo mejor, le deseamos éxito", expresó.

En la misma línea, descartó cualquier conflicto con la futura conducción universitaria.

"Nos vamos a reunir las veces que haga falta y vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo. No va a haber ningún cambio en ese sentido", aseguró.

Mema también se refirió al escrache que sufrió Cornejo

El ministro fue consultado además por el episodio ocurrido semanas atrás durante la votación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando Alfredo Cornejo fue increpado por un grupo de manifestantes.

Para Mema, aquel hecho tampoco puede interpretarse como un reflejo del humor social de Mendoza.

"Fue repudiado por un grupo de militantes. Si ustedes escuchan los cánticos y ven los carteles que había ahí, fue una cuestión militante", sostuvo.

Por último, volvió a desligar el resultado universitario de cualquier lectura electoral más amplia y señaló que la UNCuyo representa una realidad distinta a la de la provincia.

"En todas las facultades de carreras liberales le ha ido bien a la fórmula oficialista de la universidad y se perdió en las otras. Pero yo no veo ningún paralelismo. Me parece que hay un universo que es la universidad, que es chico e importante, pero no refleja de ninguna manera a los 2.500.000 mendocinos", concluyó.