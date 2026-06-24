Los votos que llevaron a Adriana García a derrotar al radical Gabriel Fidel en la UNCuyo

Allí estuvo la clave de la victoria para la independiente Adriana García.

El fuerte de Gabriel Fidel

Fidel logró imponerse únicamente entre los estudiantes, el sector más numeroso de la universidad. En ese claustro obtuvo 53,3% de los votos ponderados y sacó ventajas contundentes en facultades como Ciencias Económicas e Ingeniería.

En Económicas, uno de sus principales bastiones políticos, el ex parlamentario del Mercosur consiguió 1.214 votos estudiantiles contra 395 de García. En Ingeniería también dominó con claridad al obtener 843 sufragios frente a 398.

La actual rectora Esther Sanchez apoyó a Gabriel Fidel.

Sin embargo, esa ventaja estudiantil no alcanzó para compensar el desempeño de García en el resto de los sectores universitarios.

La dirigente de Encuentro Plural construyó su triunfo principalmente entre los docentes auxiliares, donde obtuvo 61,1% de los votos ponderados, y entre el personal de apoyo académico, donde alcanzó una amplia diferencia con 66,3%.

También logró imponerse entre los profesores universitarios, con 52,3%, y entre los egresados, donde reunió 57,6% de las preferencias.

Los resultados dejaron además un mapa político universitario claramente dividido.

Adriana García tuvo su fuerte en las ciencias sociales, la educación y artes

García encontró sus principales apoyos en las facultades vinculadas con las ciencias sociales, la educación y las artes. Sus mejores desempeños se registraron en Artes, donde alcanzó 73% del voto ponderado; Educación, con 69,4%; Ciencias Políticas y Sociales, con 67,7% y Filosofía y Letras, con 67,5%.

También obtuvo triunfos importantes en Exactas y Naturales, Aplicadas a la Industria y entre el personal del Rectorado.

Fidel, en cambio, dominó en las unidades académicas de perfil técnico, profesional y productivo. Ganó en Económicas con 64,1%, Odontología con 62,4%, Medicina con 60,9%, Agrarias con 58,7%, Ingeniería con 55,2% y Derecho con 54,3%.

La elección terminó reflejando dos visiones diferentes sobre el futuro de la universidad. Mientras Fidel consiguió una fuerte adhesión estudiantil y en las facultades más vinculadas con la producción, la salud y las ciencias aplicadas, García consolidó una mayoría entre docentes, trabajadores universitarios y facultades de perfil social y humanístico.

Con ese respaldo asumirá el rectorado de la UNCuyo. El desafío será conducir una institución donde una parte importante del estudiantado se inclinó por la oposición, pero donde el apoyo obtenido en los sectores que sostienen el funcionamiento cotidiano de la universidad le otorga una base institucional sólida para iniciar su gestión.

El peronismo festejó, pero García rechazó una lectura partidaria del resultado

La nueva rectora de la UNCuyo buscó despegarse de las interpretaciones que presentaron su victoria como un triunfo exclusivo del peronismo. Aunque dirigentes justicialistas celebraron el resultado y se hicieron presentes en los festejos, García sostuvo que el respaldo obtenido excedió ampliamente a ese espacio político.

"Si quieren festejar que festejen, me encanta. Seguramente hay socialistas que festejan, hay independientes que festejan y hay radicales que festejan", afirmó al ser consultada sobre la lectura política de la elección.

La rectora electa remarcó que el 53,36% obtenido en el balotaje sólo puede explicarse por una construcción amplia que reunió apoyos de distintos sectores universitarios y políticos. De hecho, los números muestran que el respaldo recibido superó ampliamente los votos que habían obtenido en primera vuelta las expresiones identificadas con el peronismo y el kirchnerismo.

DAMSU aparece como la primera urgencia de la nueva gestión

Más allá de la disputa electoral, García ya adelantó cuál será una de las prioridades de su rectorado. La rectora electa aseguró que la situación financiera y administrativa del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU) es uno de los problemas más urgentes que deberá enfrentar la UNCuyo.

Según planteó, la obra social universitaria atraviesa dificultades vinculadas tanto al financiamiento como a la gestión. En los últimos años acumuló reclamos por prestaciones, medicamentos y demoras en la atención.

García adelantó que buscará abrir una mesa de trabajo con los distintos efectores de salud para encontrar una salida a una crisis que se instaló como uno de los temas centrales de la campaña electoral.