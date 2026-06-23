La plaga letal que atenta contra el bienestar de tu árbol frutal en invierno

Estos diminutos arácnidos representan un peligro latente capaz de arruinar una gran variedad de cultivos frutales. Su acción no distingue variedades, ya que afecta tanto a árboles de hoja caduca (como manzanos, perales, ciruelos y durazneros), como a diversas especies de cítricos (limoneros, naranjos y mandarinos).

Los ácaros atacan a los árboles frutales en invierno.

Esta plaga, al alimentarse directamente de la savia de las hojas, provoca la aparición de manchas amarillentas, un debilitamiento generalizado de la estructura y, en situaciones de extrema gravedad, una pérdida total del follaje.

Para mitigar el impacto de los ácaros, resulta indispensable implementar estrategias de prevención constantes y tener en cuenta que la plaga persiste en condiciones de humedad y baja temperatura. En este sentido, la clave pasará por realizar inspecciones minuciosas (si es posible todos los días) en las hojas para detectar cualquier indicio temprano de infestación.

Asimismo, debemos asegurar una ventilación óptima en el área donde están cultivados los árboles frutales y evitar la acumulación excesiva de humedad. Finalmente, también será fundamental nutrir los ejemplares mediante fertilizantes específicos, ya que esto reforzará el sistema inmunológico.

Es menester revisar las hojas para detectar rastros de esta plaga.

Cómo eliminar una plaga de ácaros del árbol frutal

Si tus árboles frutales ya tienen ácaros, deberás ponerte a trabajar de inmediato para eliminar la plaga. Un truco efectivo para lograrlo es mediante la combinación de jabón potásico y aceite de neem, ya que el jabón asfixia a los pequeños arácnidos y el aceite repele futuras plagas.

Para elaborar este remedio casero, tendrás que mezclar 2 cucharadas de jabón potásico en 1 litro de agua tibia y luego añadir 2 cucharadas de aceite de neem. Volcar la preparación en un spray y rociar todas las hojas (especialmente el envés). Esto debe realizarse en horas del mediodía. Repetir el truco hasta que la plaga desaparezca.