Cuáles son las mejores plantas para cultivar en el huerto: no exigen cuidados de jardinería y alejan plagas

Albahaca, una de las aliadas en el huerto.

En esta misma línea, además de la albahaca, también podemos sembrar ajo y cebolla. Estos cultivos aromáticos emanan compuestos orgánicos particulares que resultan poco atractivos para diversas plagas.

En cuanto a su cultivo, se recomienda distribuirlos de manera alterna entre las demás hortalizas o trazar pequeñas hileras en los contornos de la plantación. De esta forma, nos aseguraremos que dichas especies actúen de manera eficaz al momento de alejar plagas dañinas.

La cebolla actúa como un escudo protector en el huerto.

Más allá de elegir albahaca, cebolla o ajo, es indispensable regular la densidad de las plantas para evitar enfermedades. Un error muy común en cualquier huerto es intentar ocupar de manera forzada cada rincón libre, una acción que dificulta la correcta ventilación.

Al reducirse el paso continuo del aire entre las hojas de las plantas, se incrementa el peligro latente de desarrollar patologías o enfermedades asociadas con la acumulación de humedad. Por este motivo, siempre es preferible mantener un margen de separación generoso que garantice la libre circulación del aire y brinde un acceso cómodo para hacer tareas de jardinería como riego, poda y cosecha.