Tarjeta Alimentar con reajuste en julio 2026: cuáles son los montos confirmados y las fechas de pago

En ese sentido, se recordó que el monto de la ex Tarjeta Alimentar tuvo un reajuste del 38% que se mantendrá durante el mes de julio.

Montos oficiales de la Tarjeta Alimentar para julio 2026

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Capital Humano consultadas oficialmente, las cifras que se liquidarán en las cuentas de los beneficiarios durante el séptimo mes del año mantendrán los valores que se pagaron durante junio: