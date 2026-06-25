El ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron los montos que se van a pagar por la ex Tarjeta Alimentar en julio, como así también las fechas de pago.
Tarjeta Alimentar con reajuste en julio 2026: cuáles son los montos confirmados y las fechas de pago
El ministerio de Capital Humano y ANSES confirmaron las fechas de pago y cuánto se pagará por la aún conocida como Tarjeta Alimentar en julio
En ese sentido, se recordó que el monto de la ex Tarjeta Alimentar tuvo un reajuste del 38% que se mantendrá durante el mes de julio.
Montos oficiales de la Tarjeta Alimentar para julio 2026
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Capital Humano consultadas oficialmente, las cifras que se liquidarán en las cuentas de los beneficiarios durante el séptimo mes del año mantendrán los valores que se pagaron durante junio:
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250
- Familias con un (1) hijo menor de edad (AUH): $72.250
- Familias con dos (2) hijos menores de edad (AUH): $113.299
- Familias con tres (3) o más hijos menores de edad (AUH / PNC): $149.425
¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en Julio 2026?
La cobertura de la Prestación Alimentar abarca de manera exclusiva a aquellos sectores que ya se encuentran bajo la tutela de determinados programas de la seguridad social administrados por la ANSES. El universo de beneficiarios está compuesto por:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): Padres o tutores con hijos de hasta 17 años inclusive. Es sustancial recordar que este límite de edad fue extendido significativamente mediante una reforma aplicada en octubre de 2024, ampliando el paraguas de protección que originalmente regía solo hasta los 14 años.
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.
- Personas con Discapacidad: Titulares de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, en cuyo caso no se aplica ningún tipo de límite de edad.
- Pensiones No Contributivas (PNC): Madres con siete (7) o más hijos que perciben esta prestación previsional específica.
Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar
El monto de la Tarjeta Alimentar se paga en las mismas fechas que ANSES le paga a los beneficiarios que la reciben. Si bien, este calendario de pago no está confirmado, el previsional es el siguiente:
- DNI terminado en 0: 8 de julio
- DNI terminado en 1: 10 de julio
- DNI terminado en 2: 13 de julio
- DNI terminado en 3: 14 de julio
- DNI terminado en 4: 15 de julio
- DNI terminado en 5: 16 de julio
- DNI terminado en 6: 17 de julio
- DNI terminado en 7: 20 de julio
- DNI terminado en 8: 21 de julio
- DNI terminado en 9: 22 de julio