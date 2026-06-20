Tarjeta Alimentar con aumento: el Gobierno confirmó el monto a pagarse en julio

Asignación por Embarazo: $72.250

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: 149.425

En el caso de las familias, es requisito obligatorio que estas reciban también la Asignación Universal por Hijo, ya que la ex Tarjeta Alimentar es otro beneficio para este sector. También vale recordar que si hubiese menores de 3 años, también se les paga otro plus correspondiente al Programa 1000 Días, que asciende a alrededor de $45.000.

Quiénes cobran la ex Tarjeta Alimentar

Este beneficio no solo alcanza a familias que reciben la Asignación Universal por Hijo y que tienen hijos de hasta 17 años, sino que también incluye a mujeres embarazadas que presentan desde tres meses de gestación y reciben el pago de su asignación.

Asimismo, la ex Tarjeta Alimentar también contempla en su universo a las personas con discapacidad que también reciben una asistencia económica del Estado Nacional, como también a las madres con siete hijos que cobran una pensión no contributiva.

En cuanto a las fechas de cobro de julio, estas quedarán confirmadas en los últimos días de junio, cuando ANSES dé a conocer el cronograma de pago de la asignación universal por hijo, por embarazo y las pensiones no contributivas.