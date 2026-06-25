Acertijo mental para genios: ¿qué pesa más, un litro de agua o un litro de hielo?

El mejor de los acertijos para pensar: que litro pesa más

¿Te has preguntado, alguna vez, qué es más pesado: un litro de agua o de hielo? Aunque se componen del mismo elemento, están en diferentes estados. ¿Esto cambia el peso? Foto Canva

¿Te has preguntado, alguna vez, qué es más pesado: un litro de agua o de hielo? Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: no todo es lo que parece, aunque ocupen el mismo espacio.

Respuesta del acertijo

No olvides que el litro de agua no es una medida de peso, sino, una capacidad. Foto Canva

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo varía entre dos opciones: el litro de agua líquida pesa ligeramente más que el litro de hielo porque el hielo es menos denso que el agua líquida, lo que significa que ocupa más volumen. Es decir que en un litro de hielo hay menos moléculas de agua que un litro de agua líquida.

Por otro lado, algunos creen que pesan lo mismo porque ambos son 1 litro. Si lo pensaste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.