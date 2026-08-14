¿Te has preguntado qué es lo que puedes sostener con la mano derecha, pero jamás con la mano izquierda?

Acertijo para curiosos: qué es aquello que puedes sostener con la mano derecha, pero jamás con la mano izquierda

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer que el tiempo corra. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento.

La respuesta se encuentra en esta imagen.

A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan; solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica. Si aún no logras encontrar la respuesta, te damos una pista: tiene que ver con tu propia anatomía.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: tu codo izquierdo o la mano izquierda.

Si lo pudiste resolver, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo, podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.