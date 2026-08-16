El Paso Cristo Redentor reabriría el martes tras más de un mes inhabilitado

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Para la circulación de turismo interno, la coordinación de frontera informó que el paso estará habilitado únicamente hasta la zona de Los Puquios, advirtiendo a los conductores sobre la presencia de demoras por el alto flujo de transporte internacional acumulado en la zona.

Evaluación técnica del paso Cristo Redentor

Durante la jornada del domingo, el tramo de la Ruta 7 que comprende desde la localidad de Uspallata hasta Puente del Inca se mantuvo transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos. Las patrullas viales recomendaron circular con cautela debido a la presencia de hielo en calzada en varios sectores del recorrido.

Sin embargo, el trayecto que conecta Puente del Inca con la boca del túnel del paso Cristo Redentor permanece inhabilitado para la circulación general. En esa franja de alta montaña se concentran las tareas de despeje de nieve y la evaluación técnica sobre el estado estructural del camino.

La confirmación oficial sobre la apertura definitiva del corredor trasandino la brindará la Dirección de Asuntos de Fronteras este lunes al mediodía. El anuncio estará sujeto de forma estricta a los dictámenes técnicos de Vialidad Nacional de ambos países sobre la seguridad de la calzada.

Operativo logístico en el paso Cristo Redentor

La reapertura requiere un despliegue de seguridad vial significativo para ordenar los miles de camiones que aguardan en los estacionamientos a lo largo de la Ruta 7 en Mendoza. La logística busca descongestionar de forma gradual las rutas mendocinas y normalizar el intercambio comercial terrestre congelado tras cinco semanas de interrupción continua por las nevadas.

Las autoridades insistieron en que los automovilistas deben consultar el estado de la ruta internacional a través de los canales oficiales antes de emprender viaje hacia la cordillera.