Autoridades de Argentina y Chile mantuvieron una reunión este domingo para definir la logística de reapertura del Paso Cristo Redentor, cerrado desde hace 33 días. Si el tiempo y la transitabilidad lo permiten, la coordinación fronteriza habilitará el tránsito el martes, con un esquema inicial de circulación exclusiva para el transporte de carga pesada.
El Paso Cristo Redentor reabriría el martes tras más de un mes inhabilitado
Las autoridades de Argentina y Chile coordinan un esquema de tránsito para camiones. Este lunes al mediodía confirmarán si están dadas las condiciones
Esquema de circulación para el paso Cristo Redentor
El plan operativo contempla que durante las jornadas de martes, miércoles y jueves el tránsito fluya de manera exclusiva para camiones desde Argentina hacia Chile. Los días viernes y sábado la prioridad de circulación será en sentido contrario, desde el país vecino hacia el territorio nacional.
El corredor internacional funcionará bajo el horario de invierno, el cual contempla la apertura de barreras a las 9 y el cierre a las 21 en Argentina, mientras que en Chile el horario operativo será de 8 a 20. Además, las autoridades ratificaron la portación obligatoria de cadenas para todos los vehículos que circulen por la Ruta 7.
Para la circulación de turismo interno, la coordinación de frontera informó que el paso estará habilitado únicamente hasta la zona de Los Puquios, advirtiendo a los conductores sobre la presencia de demoras por el alto flujo de transporte internacional acumulado en la zona.
Evaluación técnica del paso Cristo Redentor
Durante la jornada del domingo, el tramo de la Ruta 7 que comprende desde la localidad de Uspallata hasta Puente del Inca se mantuvo transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos. Las patrullas viales recomendaron circular con cautela debido a la presencia de hielo en calzada en varios sectores del recorrido.
Sin embargo, el trayecto que conecta Puente del Inca con la boca del túnel del paso Cristo Redentor permanece inhabilitado para la circulación general. En esa franja de alta montaña se concentran las tareas de despeje de nieve y la evaluación técnica sobre el estado estructural del camino.
La confirmación oficial sobre la apertura definitiva del corredor trasandino la brindará la Dirección de Asuntos de Fronteras este lunes al mediodía. El anuncio estará sujeto de forma estricta a los dictámenes técnicos de Vialidad Nacional de ambos países sobre la seguridad de la calzada.
Operativo logístico en el paso Cristo Redentor
La reapertura requiere un despliegue de seguridad vial significativo para ordenar los miles de camiones que aguardan en los estacionamientos a lo largo de la Ruta 7 en Mendoza. La logística busca descongestionar de forma gradual las rutas mendocinas y normalizar el intercambio comercial terrestre congelado tras cinco semanas de interrupción continua por las nevadas.
Las autoridades insistieron en que los automovilistas deben consultar el estado de la ruta internacional a través de los canales oficiales antes de emprender viaje hacia la cordillera.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: autoridades argentinas y chilenas coordinan la reapertura del corredor fronterizo, inhabilitado por más de un mes.
- Tránsito de carga: se habilitaría el martes bajo un esquema inicial exclusivo para camiones, con horarios definidos y obligatoriedad de cadenas.
- Confirmación oficial: el anuncio definitivo se realizará este lunes al mediodía, sujeto a la evaluación técnica de Vialidad Nacional sobre la seguridad de la calzada.