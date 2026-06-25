Cortó su cabello y burló a todo un ejército: la increíble historia de la "Mulan" de la vida real

Sin embargo, el destino le tenía preparado un giro dramático. Durante la Segunda Guerra de los Balcanes, en 1913, una herida de metralla en el pecho la obligó a pasar por el quirófano en un hospital de campaña. Al quitarle el uniforme ensangrentado, los médicos militares descubrieron la verdad.

La sorpresa se transformó en un dilema institucional. La ley prohibía estrictamente que una mujer integrara el ejército en combate. Su comandante, consciente de su valía, le ofreció un traslado a la retaguardia en el cuerpo de enfermería. La respuesta de Milunka fue tajante: solo regresaría al cuerpo en el lugar donde estaba antes. Ante su firmeza, los altos mandos cedieron y la devolvieron a su viejo lugar.

La combatiente más condecorada de la historia

Milunka Savic no solo regresó a la guerra, sino que consolidó su nombre en las páginas doradas de la historia militar. Participó en la mítica batalla de Kolubara y se convirtió en una especialista en capturar soldados enemigos con tácticas sorpresivas.

Su valentía no pasó desapercibida para las potencias mundiales. Se convirtió en la única mujer en recibir la prestigiosa Cruz de Guerra de Francia con una palma de oro, una distinción reservada para los héroes más excepcionales de la Primera Guerra Mundial.

A estos honores se sumaron la Legión de Honor francesa, la Orden británica de San Miguel y San Jorge, y la medalla al valor de Rusia.

El regreso a casa y el verdadero heroísmo

Cuando los cañones callaron y la guerra llegó a su fin, a la mujer se le ofreció una vida de comodidades y una jugosa pensión en Francia. Fiel a sus raíces, la heroína rechazó el exilio dorado y decidió regresar a una Serbia devastada.

Lejos de los flashes de las medallas, su vida de posguerra estuvo marcada por la humildad y el anonimato. Trabajó durante años en empleos de limpieza y mantenimiento, adoptó a tres niñas huérfanas de la calle, crió a su propia hija y ayudó económicamente a la educación de más de treinta niños de su pueblo natal. ¿Conocías esta historia?