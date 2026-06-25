Cómo cubrir la rejilla de la ducha y la pileta de platos para que no se tape ni entren cucarachas

Los atrapa-residuos o filtros para pelos son un accesorio muy de moda que sirve para evitar mugre en las cañerías, estancamiento y malos olores.

Se pueden conseguir modelos que se adaptan a la rejilla, se pegan, duran un tiempo y se descartan, aunque también existen algunos modelos de silicona con ventosas.

Los de silicona tienen perforaciones que permiten el paso de agua, pero retienen los pelos y la mugre. Puede que estos modelos no eviten el paso de plagas pequeñas.

Estos accesorios te evitarán muchos problemas.

Para la pileta de los platos se pueden conseguir unos filtros redondeados o curvos que se adaptan a la entrada de agua. Estos se colocan al lavar los platos, se limpian en el recipiente de basura y se guardan hasta el próximo uso. Además, evitan la entrada de cucarachas.

Los descartables que se colocan en la ducha son más económicos, pero hay que ir renovándolos. Salen entre $30.000 y $20.000 las 20 piezas descartables.

Uno de silicona o plástico sale unos $12.000 y conviene desinfectarlo cada cierto tiempo para que no se llene de olor y gérmenes. Sea cual sea el modelo, se ponen en la entrada de la ducha o de la bacha de platos. Es un truco o consejo que te puede ahorrar muchos problemas.

Qué puedo hacer si la ducha o la pileta de los platos se tapa

Para destapar la ducha o las cañerías de la cocina cuando ya se taparon, se puede realizar un truco muy sencillo. Simplemente hay que colocar bicarbonato de sodio en el desagüe y poner un chorro de vinagre blanco.

Dos ingredientes que se usan en muchos trucos caseros.

Ambos ingredientes son seguros, baratos y generan un efecto efervescente que ablanda toda la mugre y permite que corra por el desagüe.