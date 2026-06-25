Lo dice un cirujano plástico: esta es la comida que "te vuelve más feo"

Un famoso médico surcoreano generó gran repercusión al publicar una lista con los consumos cotidianos que empeoran el aspecto facial. Las conclusiones del cirujano indicaron que ciertos productos provocan hinchazón, brotes de acné o un envejecimiento mucho más veloz.
La estructura ósea permanece igual, pero la mala comida arruina progresivamente la calidad de la piel.
En el quinto lugar aparecen las opciones muy saladas. Los fideos instantáneos, las papas fritas o las galletas condimentadas contienen un nivel de sodio muy perjudicial. Todo ese mineral acumulado produce retención de líquidos, un problema físico capaz de generar un rostro permanentemente inflamado.
El cuarto puesto pertenece a los postres azucarados. Las tartas, la pastelería dulce o las famosas galletas masticables perjudican gravemente la producción de colágeno. Dicha proteína resulta fundamental para mantener la firmeza, por lo cual una dieta descuidada destruye la belleza natural del cutis.
Las explicaciones del cirujano
Los platos fritos ocupan la tercera posición del ranking elaborado por el especialista. El pollo frito, las papas o las donas causan una cantidad excesiva de imperfecciones indeseables. Sumado a eso, la grasa saturada deja una apariencia facial opaca, sin el brillo propio de una buena nutrición.
Las carnes procesadas como el jamón o las salchichas quedaron en la segunda ubicación. Choi Hyun-nam, el autor del listado, explicó que las sustancias nocivas derivan en una inflamación corporal constante. Tal desgaste orgánico acelera la aparición de arrugas o marcas propias de la edad.
El peor enemigo de la alimentación saludable resultó ser el alcohol. Las bebidas etílicas deshidratan por completo la barrera cutánea. El consumo frecuente también disminuye la función hepática, un cuadro médico directamente vinculado con el oscurecimiento de los tejidos faciales.