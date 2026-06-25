Lo dice un cirujano plástico: esta es la comida que "te vuelve más feo"

Los alimentos fritos, un peligro según el cirujano.

El cuarto puesto pertenece a los postres azucarados. Las tartas, la pastelería dulce o las famosas galletas masticables perjudican gravemente la producción de colágeno. Dicha proteína resulta fundamental para mantener la firmeza, por lo cual una dieta descuidada destruye la belleza natural del cutis.

Las explicaciones del cirujano

Los platos fritos ocupan la tercera posición del ranking elaborado por el especialista. El pollo frito, las papas o las donas causan una cantidad excesiva de imperfecciones indeseables. Sumado a eso, la grasa saturada deja una apariencia facial opaca, sin el brillo propio de una buena nutrición.

El alcohol es lo peor que puede consumir alguien que quiere tener la piel joven y lozana.

Las carnes procesadas como el jamón o las salchichas quedaron en la segunda ubicación. Choi Hyun-nam, el autor del listado, explicó que las sustancias nocivas derivan en una inflamación corporal constante. Tal desgaste orgánico acelera la aparición de arrugas o marcas propias de la edad.

El peor enemigo de la alimentación saludable resultó ser el alcohol. Las bebidas etílicas deshidratan por completo la barrera cutánea. El consumo frecuente también disminuye la función hepática, un cuadro médico directamente vinculado con el oscurecimiento de los tejidos faciales.