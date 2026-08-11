Chifletes afuera: cómo aislar las ventanas de tu casa y frenar el frío

Cuando ingresa aire frío por la ventana o por la parte baja de la puerta, los ambientes se enfrían más rápido y la calefacción pierde efecto.
Los chifletes o corrientes de aire por las ventanas generalmente se producen porque existen pequeños espacios libres en las gomas de cierre o en los marcos, por donde el aire exterior pasa.
Esto puede pasar por un desgaste en los birletes, por descuadre o falta de nivelación en la ventana (este es más un problema de construcción y colocación) o porque las juntas bajas están mal selladas.
En las ventanas corredizas de aluminio suele ser un problema de burlete o colocación. En las ventanas de madera, puede deberse a una contracción y descontracción de la madera que se altera por la humedad del ambiente. En ambos casos se puede resolver.
Cortinas: el primer paso para resolver los chifletes de las ventanas de casa
Si bien el problema de base suele ser estructural o propio de las ventanas, lo primero que hay que hacer en invierno es pensar en un buen sistema de cortinas, térmico y de calidad.
Lo mejor es conseguir unas cortinas a medida de tela térmica. Lo más popular y accesible es el blackout textil, aunque también existen otras telas como el thermafoam o los tejidos de triple capa. Estas cortinas bloquean el frío, el calor y la luz.
Las cortinas para ventanas grandes varían de precio según la calidad del blackout, pero salen alrededor de $30.000 a $40.000 los dos paños.
Cómo eliminar el chiflete de las ventanas de la casa en simples pasos
Para eliminar las corrientes de aire frío de las ventanas, se pueden realizar varios trucos sencillos. Lo primero y principal es limpiar bien las ventanas de la casa con este problema, los marcos y correderas antes de realizar cualquier truco.
- La primera opción consiste en colocar burletes en la hoja y el marco de la ventana. Vienen burletes de goma y de espuma sintética que se cortan a medida. También existen unas almohadas o tubos de arrastre que se ponen en el riel inferior de las ventanas mientras están cerradas.
- Otra opción, si el problema de las ventanas tiene que ver con grietas externas, consiste en sellar las fisuras con silicona líquida o masilla acrílica.
En pocas palabras
- Frenar el frío: Se explica cómo aislar ventanas y frenar la entrada de aire frío y polvo en el hogar.
- Soluciones prácticas: Se detallan trucos sencillos como colocar burletes y sellar fisuras con silicona o masilla acrílica.
- Opción cortinas: Se recomienda el uso de cortinas térmicas, como las de blackout textil, para mejorar el aislamiento de las ventanas.