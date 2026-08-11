Chifletes afuera: cómo aislar las ventanas de tu casa y frenar el frío

Cómo controlar el aire frío que entra por las ventanas de la casa.

Esto puede pasar por un desgaste en los birletes, por descuadre o falta de nivelación en la ventana (este es más un problema de construcción y colocación) o porque las juntas bajas están mal selladas.

En las ventanas corredizas de aluminio suele ser un problema de burlete o colocación. En las ventanas de madera, puede deberse a una contracción y descontracción de la madera que se altera por la humedad del ambiente. En ambos casos se puede resolver.

Cortinas: el primer paso para resolver los chifletes de las ventanas de casa

Si bien el problema de base suele ser estructural o propio de las ventanas, lo primero que hay que hacer en invierno es pensar en un buen sistema de cortinas, térmico y de calidad.

Lo mejor es conseguir unas cortinas a medida de tela térmica. Lo más popular y accesible es el blackout textil, aunque también existen otras telas como el thermafoam o los tejidos de triple capa. Estas cortinas bloquean el frío, el calor y la luz.

Estas cortinas funcionan como aislantes térmicos.

Las cortinas para ventanas grandes varían de precio según la calidad del blackout, pero salen alrededor de $30.000 a $40.000 los dos paños.

Cómo eliminar el chiflete de las ventanas de la casa en simples pasos

Para eliminar las corrientes de aire frío de las ventanas, se pueden realizar varios trucos sencillos. Lo primero y principal es limpiar bien las ventanas de la casa con este problema, los marcos y correderas antes de realizar cualquier truco.

Coloca burletes de silicona o goma en los marcos.