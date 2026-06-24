Mundial 2026: todas las selecciones que ya están clasificadas a los 16avos de final

Antes de empezar a jugarse la tercera y última fecha de la fase de grupos hay 7 selecciones que ya están clasificadas para disputar los 16avos de final del Mundial 2026.
Antes de la tercera y última fecha de la fase de grupos hay 7 selecciones que ya están clasificadas para disputar los 16avos de final del Mundial 2026.
Antes de empezar a jugarse la tercera y última fecha de la fase de grupos hay 7 selecciones que ya están clasificadas para disputar los 16avos de final del Mundial 2026.
México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia tienen asegurado un lugar en la próxima fase al haber obtenido dos victorias en en sus dos primeros partidos.
La tercera fecha de la fase de grupos se jugará entre este miércoles 24 y el sábado 27 de junio ya que se jugarán 6 partidos por día que definirán 3 grupos por jornada.
De todas maneras, hasta la madrugada del domingo, cuando terminen los últimos encuentros, no se conocerá a los 32 equipos clasificados ya que deben definirse los 8 mejores terceros.
Miércoles 24/6
Jueves 25/6
Viernes 26/6
Sábado 27/6