Mundial 2026: todas las selecciones que ya están clasificadas a los 16avos de final

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia tienen asegurado un lugar en la próxima fase al haber obtenido dos victorias en en sus dos primeros partidos.

Colombia se metió en 16avos de final del Mundial 2026 tras completarse la segunda fecha.

La tercera fecha de la fase de grupos se jugará entre este miércoles 24 y el sábado 27 de junio ya que se jugarán 6 partidos por día que definirán 3 grupos por jornada.