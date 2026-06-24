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Mundial 2026: todas las selecciones que ya están clasificadas a los 16avos de final

Antes de la tercera y última fecha de la fase de grupos hay 7 selecciones que ya están clasificadas para disputar los 16avos de final del Mundial 2026.

Por UNO
Argentina se aseguró el primer puesto del Mundial 2026.

Argentina se aseguró el primer puesto del Mundial 2026.

Antes de empezar a jugarse la tercera y última fecha de la fase de grupos hay 7 selecciones que ya están clasificadas para disputar los 16avos de final del Mundial 2026.

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia tienen asegurado un lugar en la próxima fase al haber obtenido dos victorias en en sus dos primeros partidos.

Colombia se metió en 16avos de final del Mundial 2026 tras completarse la segunda fecha.

Colombia se metió en 16avos de final del Mundial 2026 tras completarse la segunda fecha.

La tercera fecha de la fase de grupos se jugará entre este miércoles 24 y el sábado 27 de junio ya que se jugarán 6 partidos por día que definirán 3 grupos por jornada.

De todas maneras, hasta la madrugada del domingo, cuando terminen los últimos encuentros, no se conocerá a los 32 equipos clasificados ya que deben definirse los 8 mejores terceros.

Las posiciones de la fase de grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México 6, Corea del Sur 3, República Checa y Sudáfrica 1.
  • Grupo B: Canadá y Suiza 5; Bosnia y Qatar 2.
  • Grupo C: Brasil y Marruecos 4; Escocia 3 y Haití 0.
  • Grupo D: Estados Unidos 6, Australia y Paraguay 3; Turquía 0.
  • Grupo E: Alemania 6, Costa de Marfil 3, Ecuador y Curazao 1.
  • Grupo F: Países Bajos y Japón 4; Suecia 3 y Túnez 0.
  • Grupo G: Egipto 4; Irán y Bélgica 2 y Nueva Zelanda 1.
  • Grupo H: España 4; Uruguay y Cabo Verde 2; Arabia Saudita 1.
  • Grupo I: Francia y Noruega 6; Senegal e Irak 0.
  • Grupo J: Argentina 6; Austria y Argelia 3 y Jordania 0.
  • Grupo K: Colombia 6; Portugal 4, Congo 1 y Uzbekistán 0.
  • Grupo L: Inglaterra y Ghana 4; Croacia 3 y Panamá 0

La 3ra fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Miércoles 24/6

  • Suiza – Canadá a las 16
  • Bosnia y Herzegovina – Qatar a las 16
  • Escocia – Brasil a las 19
  • Marruecos – Haití a las 19
  • Sudáfrica – Corea del Sur a las 22
  • República Checa – México a las 22

Jueves 25/6

  • Ecuador – Alemania a las 17
  • Curazao – Costa de Marfil a las 17
  • Túnez – Países Bajos a las 20
  • Japón – Suecia a las 20
  • Paraguay – Australia a las 23
  • Turquía – Estados Unidos a las 23

Viernes 26/6

  • Noruega – Francia a las 16
  • Senegal – Irak a las 16
  • Uruguay – España a las 21
  • Cabo Verde – Arabia Saudita a las 21

Sábado 27/6

  • Egipto – Irán a las 00:00
  • Nueva Zelanda – Bélgica a las 00:00
  • Croacia – Ghana a las 18
  • Panamá – Inglaterra a las 18
  • Colombia – Portugal a las 20:30
  • República Democrática del Congo – Uzbekistán a las 20:30
  • Argelia – Austria a las 23
  • Jordania – Argentina a las 23

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