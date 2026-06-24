Preocupación en la Selección argentina por los jugadores que están al borde de la suspensión

La primera de ellas fue para Facundo Medina, defensor lateral de Olympique de Marsella que ha respondido con creces y que asistió a Lionel Messi en el primer gol frente al equipo eruropeo, quien recibió la amonestación en el minuto 76. Luego, a los 82, fue reemplazado e ingresó Nicolás Tagliafico.

Nicolás Tagliafico junto a Facundo Medina: los laterales izquierdos de la Selección argentina.

La segunda tuvo como destinatario a Leandro Paredes. El mediocampista de Boca ingresó a los 82 minutos al reemplazar a Rodrigo De Paul y 10 minutos después fue amonestado por el colegiado del partido.

Leandro Paredes recibió la tarjeta amarilla en el segundo partido de la Selección argentina.

Todo indica que el defensor no será titular ante Jordania y que su lugar lo ocupará Nicolás Tagliafico, por lo que no sería un problema de cara a los 16avos de final; sin embargo, es distinta la situación de Leandro Paredes ya que se perfila como titular y en caso de recibir una amonestación se quedará sin poder sumar minutos en el primer partido eliminatorio del certamen.

El reglamento que puede favorecer a la Selección argentina

La normativa de la FIFA establece que si cualquiera de estos dos jugadores recibe una nueva tarjeta amarilla frente al conjunto asiático, quedará automáticamente suspendido por una jornada.

Esto implicaría una baja sensible para Lionel Scaloni, ya que el infractor se perdería de manera obligatoria el trascendental partido de los dieciseisavos de final en el inicio de la eliminación directa.

La buena noticia para el bando argentino es que el reglamento prevé un "borrón y cuenta nueva" una vez concluida esta primera etapa. Al finalizar el partido con Jordania y previo al arranque de los playoffs, las tarjetas amarillas acumuladas se limpiarán por completo, beneficiando tanto a los que arrastran una amonestación como a quienes vean la cartulina por primera vez en este tercer encuentro.

Además el reglamento indica que la segunda instancia de limpieza de tarjetas se aplicará a partir de los cuartos de final.