El probable once de la Selección argentina para enfrentar a Jordania en Dallas

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, incluiría un equipo con varios suplentes para enfrentar a Jordania este sábado desde las 23 (hora de nuestro país) en Dallas, Estados Unidos, en el cierre del Grupo J del Mundial 2026.
El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, pondría un equipo con varios suplentes para enfrentar a Jordania por el Grupo J del Mundial
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, incluiría un equipo con varios suplentes para enfrentar a Jordania este sábado desde las 23 (hora de nuestro país) en Dallas, Estados Unidos, en el cierre del Grupo J del Mundial 2026.
La Selección Argentina volvió este martes a los entrenamientos después de la victoria por 2-0 sobre Austria con el doblete del astro Lionel Messi. El elenco nacional sabe que quedó primero en su grupo de cara a los 16avos de final, tras la victoria de Argelia sobre Jordania. Por eso hay tranquilidad en el búnker albiceleste.
Por ello parece ser que el último partido de la zona con Jordania servirá para que Scaloni les dé minutos a varios futbolistas que vienen esperando su oportunidad.
Mientras que el defensor Cristian Cuti Romero se someterá a estudios en la rodilla tras el golpe frente a Austria y no jugará ante Jordania.
Nicolás Tagliafico, Julián Álvarez, Nicolás González, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, varios de los nombres que tuvieron poco rodaje ante Austria hicieron ejercicios físicos y trabajaron en el campo de juego de cara al compromiso con los jordanos.
Los que fueron titulares frente a Austria, en cambio, realizaron tareas regenerativas en el gimnasio y probablemente muchos de ellos tengan descanso en el próximo partido.
La incógnita está relacionada con el astro Lionel Messi, quien este miércoles cumplirá 39 años y debería ser preservado. Sin embargo, se sabe que el mejor jugador siempre quiere jugar por lo que es probable que esté ante los jordanos en el Dallas Stadium.
El elenco campeón del mundo formaría con: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.