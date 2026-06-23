El probable once de la Selección argentina para enfrentar a Jordania en Dallas

Mientras que el defensor Cristian Cuti Romero se someterá a estudios en la rodilla tras el golpe frente a Austria y no jugará ante Jordania.

Nicolás Tagliafico, Julián Álvarez, Nicolás González, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, varios de los nombres que tuvieron poco rodaje ante Austria hicieron ejercicios físicos y trabajaron en el campo de juego de cara al compromiso con los jordanos.

Los que fueron titulares frente a Austria, en cambio, realizaron tareas regenerativas en el gimnasio y probablemente muchos de ellos tengan descanso en el próximo partido.

¿Messi juega en el partido de la Selección argentina ante Jordania?

La incógnita está relacionada con el astro Lionel Messi, quien este miércoles cumplirá 39 años y debería ser preservado. Sin embargo, se sabe que el mejor jugador siempre quiere jugar por lo que es probable que esté ante los jordanos en el Dallas Stadium.

El probable once de la Selección argentina ante Jordania

El elenco campeón del mundo formaría con: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.