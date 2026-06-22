Los elogios de Scaloni para Messi: "Ya no sé más qué decir, nada alcanza"

"Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos", añadió.

"YA NO SÉ QUÉ DECIR DE MESSI"



Lionel Scaloni y un nuevo show del 10 argentino. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/VjGJPlKXvs — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Scaloni destacó el apoyo del público en Dallas al expresar: "La gente se ilusiona con ver al equipo".

"Había muchas familias en el estadio. Si esos chicos que estaban se sienten identificados con el equipo es lo más importante de todo", añadió.

Los elogios de Scaloni para Messi

Scaloni elogió a La Pulga al decir: "Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo (Messi) robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza".

El entrenador verá el partido entre Argelia y Jordania, ya que dijo: "Veremos el resultado de esta noche y, si la situación lo permite, quiero darle minutos a todos los jugadores que podamos".

"Alexis nos da juego de volante central, está bien fisicamente. Nos aporta mucho y estamos contentos", dijo al elogiar a Mac Allister.