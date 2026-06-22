Los elogios de Scaloni para Messi: "Ya no sé más qué decir, nada alcanza"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se deshizo en elogios para el astro Lionel Messi, tras el doblete que marcó en el triunfo por 2 a 0 sobre Austria este lunes, por el Grupo J del Mundial 2026.
El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, volvió a elogiar a Lionel Messi, tras el doblete que marcó en el triunfo por 2 a 0 sobre Austria
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se deshizo en elogios para el astro Lionel Messi, tras el doblete que marcó en el triunfo por 2 a 0 sobre Austria este lunes, por el Grupo J del Mundial 2026.
"Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento", comenzó diciendo Scaloni en la conferencia de prensa.
"A los jugadores les dijimos que había cosas por mejorar, que fueran pacientes, moviendo la pelota. El rival no quería salir y no había que apresurarse. Cuando tuvimos lugar generamos situaciones de gol", dijo al referirse a la charla que tuvo con los futbolistas albicelestes en la pausa de hidratación.
"Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos", añadió.
Scaloni destacó el apoyo del público en Dallas al expresar: "La gente se ilusiona con ver al equipo".
"Había muchas familias en el estadio. Si esos chicos que estaban se sienten identificados con el equipo es lo más importante de todo", añadió.
Scaloni elogió a La Pulga al decir: "Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo (Messi) robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza".
El entrenador verá el partido entre Argelia y Jordania, ya que dijo: "Veremos el resultado de esta noche y, si la situación lo permite, quiero darle minutos a todos los jugadores que podamos".
"Alexis nos da juego de volante central, está bien fisicamente. Nos aporta mucho y estamos contentos", dijo al elogiar a Mac Allister.