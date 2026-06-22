El emotivo mensaje de Messi para la gente tras el doblete que le marcó a Austria

“ESTABA CON MUCHA BRONCA POR EL PENAL, PORQUE ERRÉ Y LO PATEÉ MUY MAL”.



Lionel Messi, el mejor de la historia. pic.twitter.com/FXAzldSo7b — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 22, 2026

"Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada", se explayó el capitán del equipo campeón del mundo en Qatar 2022.

Qué dijo Messi sobre el penal que erró

Leo erró un penal a los 8 minutos del primer tiempo, pero a los 38, tras una buena habilitación, marcó el primer gol del encuentro y en el cuarto minuto de descuento marcó el segundo tanto de la victoria con los que sumó 18 tantos en Copas del Mundo pasando a Miroslav Klose.

"Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación", afirmó.

El mensaje de Messi para la gente

"Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más. Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila", cerró el delantero del Inter Miami.