El emotivo mensaje de Messi para la gente tras el doblete que le marcó a Austria

El astro Lionel Messi le mandó un emotivo mensaje a la gente tras el gran partido que disputó ante Austria. La Selección argentina se impuso por 2 a 0 este lunes con un dos goles de Leo -ya lleva cinco tantos en el Mundial 2026-.
Lionel Messi le mandó un mensaje a los hinchas tras el gran partido que disputó ante Austria en el Mundial. La Selección argentina se impuso 2 a 0
El astro Lionel Messi le mandó un emotivo mensaje a la gente tras el gran partido que disputó ante Austria. La Selección argentina se impuso por 2 a 0 este lunes con un dos goles de Leo -ya lleva cinco tantos en el Mundial 2026-.
"Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene", comenzó diciendo y añadió: "Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos".
"Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos", admitió el ahora máximo goleador de los Mundiales con 18 conquistas.
"Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada", se explayó el capitán del equipo campeón del mundo en Qatar 2022.
Leo erró un penal a los 8 minutos del primer tiempo, pero a los 38, tras una buena habilitación, marcó el primer gol del encuentro y en el cuarto minuto de descuento marcó el segundo tanto de la victoria con los que sumó 18 tantos en Copas del Mundo pasando a Miroslav Klose.
"Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación", afirmó.
"Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más. Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila", cerró el delantero del Inter Miami.