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El jugador de la Selección argentina que será preservado por Scaloni para el partido ante Austria

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, realizará un cambio obligado ante Austria por el Grupo J del Mundial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Scaloni realizará cambios en la Selección argentina ante Austria.

Lionel Scaloni realizará cambios en la Selección argentina ante Austria.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, deberá realizar un cambio obligado en el partido ante Austria -por el Grupo J del Mundial- por la lesión de una de sus figuras. Se trata de Gonzalo Montiel, quien sería reemplazado por Nahuel Molina.

De todas maneras en el entrenamiento de esta mañana a puertas cerradas Montiel trabajó en campo y con botines a la par de sus compañeros. De cara al partido del lunes a las 14 (hora Argentina) en Dallas, será titular Nahuel Molina, quien disputó el segundo tiempo en el estreno frente a Argelia y el jugador de River sumaría minutos desde el banco.

Messi se entrena a full en la Selecci&oacute;n argentina.

Messi se entrena a full en la Selección argentina.

Mientras que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico volvió a entrenar a la par de sus compañeros y pelea por la titularidad con Facundo Medina, quien anduvo bien contra los argelinos.

En la delantera está confirmado como titular Lionel Messi, que tuvo una gran actuación ante Argelia para convertir un hat-trick y alcanzar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

La duda es si estará desde el inicio Thiago Almada. Sino sería reemplazado por Nico Paz, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone o incluso Nicolás González por cuestiones tácticas.

Gonzalo Montiel ir&iacute;a al banco de la Selecci&oacute;n argentina ante Austria.

Gonzalo Montiel iría al banco de la Selección argentina ante Austria.

Además todavía no está definido quién será el nueve titular en la Scaloneta. En el debut ante Argelia jugó desde el comienzo Lautaro Martínez, aunque estuvo lejos del nivel que sabe demostrar en el Inter de Milán de Italia, por lo que Scaloni podría poner a Julián Álvarez, quien ya sabe lo que es rendir en un Mundial.

La probable formación de la Selección argentina vs. Austria:

La probable formación de la Selección argentina ante Austria: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Thiago Almada (o alguna variante), Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

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