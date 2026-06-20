El jugador de la Selección argentina que será preservado por Scaloni para el partido ante Austria

En la delantera está confirmado como titular Lionel Messi, que tuvo una gran actuación ante Argelia para convertir un hat-trick y alcanzar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

La duda es si estará desde el inicio Thiago Almada. Sino sería reemplazado por Nico Paz, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone o incluso Nicolás González por cuestiones tácticas.

Gonzalo Montiel iría al banco de la Selección argentina ante Austria.

Además todavía no está definido quién será el nueve titular en la Scaloneta. En el debut ante Argelia jugó desde el comienzo Lautaro Martínez, aunque estuvo lejos del nivel que sabe demostrar en el Inter de Milán de Italia, por lo que Scaloni podría poner a Julián Álvarez, quien ya sabe lo que es rendir en un Mundial.

La probable formación de la Selección argentina vs. Austria:

La probable formación de la Selección argentina ante Austria: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Thiago Almada (o alguna variante), Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.