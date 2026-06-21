Lionel Scaloni, cauteloso antes del duelo ante Austria: "No hay partido fácil en este Mundial"

Respecto de lo que dijo Carlo Ancelotti, DT de Brasil, fue contundente: "Entendí muy bien lo que Ancelotti dijo sobre nosotros. Nos motivó. Fue más un cumplido que una crítica… Tenemos que ver qué entienden las personas por intensidad. No hay muchos equipos que salgan a presionar alto.”, señaló el entrenador bajo cuya dirección el equipo nacional ganó la Copa América en 2021 y 2024 y el Mundial Qatar 2022.

Tras vencer a Argelia (3-0) en el debut, Argentina puede asegurar su clasificación ante Austria, en Dallas, pero Scaloni fue cauteloso: "Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores. Presiona bien e hizo una gran clasificación. Sin dudas será un partido complicado. No hay partido fácil en este Mundial".

Las 7 frases de Lionel Scaloni antes de jugar con Austria en el Mundial 2026

La pausa de hidratación: "La interrupción en el medio de cada tiempo casi parece irreal. A veces solo tenemos unos 3' para hablar con los jugadores en el entretiempo, y aquí tenemos casi el mismo tiempo. La idea de que el fútbol se juega en cuatro períodos es real."

El partido vs Austria: "El equipo está bien y listo para afrontar el partido de mañana".

Un deseo para Messi en su cumpleaños 39: "Que sea feliz".

¿UN DESEO PARA MESSI? QUE SEA FELIZ. HACEME CASO"



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Cómo ve el Mundial: "Los partidos tratamos de verlos todos. Está bueno, se aprende un montón de cosas y, sobre todo, nos gusta. Por ejemplo, justo ahora estaba viendo el final de Uruguay contra Cabo Verde ahí en la tele mientras Enzo hablaba".

El juego de Argentina: "No siempre se puede ser dominador del balón en un partido pero lo importante es que el equipo reacciona cuando pasa eso".

La evolución del equipo: "Después de Qatar el equipo también hizo buenos partidos. Seguimos una línea de juego. El equipo da muestras de que siempre quiere mejorar".

Hacia dónde va el juego en el Mundial 2026: "Cuando estás concentrado, no hay mucho más que hacer, ver los partidos de la Copa del Mundo, hablar con tu gente, e intentar ver hacia dónde va la Copa del Mundo, que es un poco difícil saber. Hay situaciones muy, muy extrañas, así que al final, las estadísticas son bastante engañosas".