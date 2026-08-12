Este es uno de los errores más comunes que te hacen perder dinero al viajar

Para que esto no te suceda, te revelamos los 5 errores financieros comunes que la mayoría de las personas comete al viajar y que desbordan tu presupuesto (lo cuál se puede evitar). Es decir, por lo general los viajeros terminan pagando de más por decisiones que parecen pequeñas e insignificantes.
Buscar formas de viajar de manera inteligente y cuidar tu presupuesto sin renunciar a una buena experiencia es posible al conocer los errores más comunes que se pueden cometer y te hará ahorrar dinero desde antes de subir al avión y, aun así, disfrutar de tus vacaciones.
Los errores más comunes que te hacen perder dinero al viajar
El primer error que le sucede a la mayoría de las personas es comprar por impulso en zonas turísticas sin comparar precios, sean recuerdos, excursiones o comida. Pues los precios siempre son mucho más altos en los primeros locales.
El segundo gran error es usar tu internet del celular para ver mapas o mandar fotos sins aber que al volver vas a recibir una factura de teléfono carísima.
Otro error es cambiar plata en el aeropuesto, ya que las casas de cambio de los aeropuertos suelen dar poco dinero por tu moneda y cobran comisiones ocultas. Por eso, para evitar esta situación debes cambiar solo lo mínimo o incluso comparar opciones antes de viajar y retirar efectivo en cajeros confiables.
Por último, no revisar las comisiones de tus tarjetas es un error fatal. Es decir, usar tus tarjetas normales en el extranjero sin saber cuánto te cobra tu banco por pagar o retirar dinero fuera del país puede resultar carísimo.
Además, cuando en una tienda te ofrecen cobrarte en "tu moneda local" en vez de la divisa del país, solemos aceptar por comodidad, pero esto aplica un tipo de cambio muy desfavorable.
En pocas palabras
- Errores financieros: viajar sin planificación adecuada genera gastos innecesarios y desborda el presupuesto.
- Compras y comisiones: evitar compras impulsivas en zonas turísticas y ser consciente de las comisiones bancarias y de cambio de divisas.
- Ahorro inteligente: conocer los errores comunes permite ahorrar dinero y disfrutar de las vacaciones sin sacrificar la experiencia.