Este es uno de los errores más comunes que te hacen perder dinero al viajar

Viajar de forma inteligente no significa gastar menos en todo, sino tomar decisiones más informadas.

Los errores más comunes que te hacen perder dinero al viajar

El primer error que le sucede a la mayoría de las personas es comprar por impulso en zonas turísticas sin comparar precios, sean recuerdos, excursiones o comida. Pues los precios siempre son mucho más altos en los primeros locales.

El segundo gran error es usar tu internet del celular para ver mapas o mandar fotos sins aber que al volver vas a recibir una factura de teléfono carísima.

Otro error es cambiar plata en el aeropuesto, ya que las casas de cambio de los aeropuertos suelen dar poco dinero por tu moneda y cobran comisiones ocultas. Por eso, para evitar esta situación debes cambiar solo lo mínimo o incluso comparar opciones antes de viajar y retirar efectivo en cajeros confiables.

Un grave error que afecta el presupuesto de viaje es comprar impulsivamente.

Por último, no revisar las comisiones de tus tarjetas es un error fatal. Es decir, usar tus tarjetas normales en el extranjero sin saber cuánto te cobra tu banco por pagar o retirar dinero fuera del país puede resultar carísimo.

Además, cuando en una tienda te ofrecen cobrarte en "tu moneda local" en vez de la divisa del país, solemos aceptar por comodidad, pero esto aplica un tipo de cambio muy desfavorable.