Locura Mundial: el brujo de Ghana que anuló a Kane y abducción extraterrestre en pleno partido de Brasil

How did Harry Kane miss this chance???? pic.twitter.com/eU9Bq7I9pY — HassanxStats (@HassanxStats) June 23, 2026

"Estoy trabajando sobre Harry Kane. He mostrado antes de lo que soy capaz, así que sé qué trabajo debo hacer para detenerlo", declaró el espiritualista antes del partido disputado el martes aunque aclaró que su intensión jamás fue lesionar al delantero, sino solo controlar la situación para que no pudiera marcar.

Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana.

Al finalizar el partido Nana Kwaku Bonsam aclaró que, para tranquilidad del delantero, el trabajo había llegado a su fin: "Soy el espiritualista más poderoso del mundo. Ahora voy a liberar a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra".

El Grupo L se definirá el sábado desde las 18 cuando Inglaterra juegue contra Panamá en el MetLife Stadium de New Jersey y Croacia enfrente a Ghana en el Lincoln Financial Field en Philadelphia.

Harry Kane perdió la posibilidad de ganar dos de dos en el Mundial.

Esto es un Mundial de locos

El Grupo C también se definirá durante el miércoles cuando la selección de Brasil se enfrente a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami mientras que Marruecos haga lo propio con Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta; aunque los ojos del mundo se posicionaran en el partido de la Verdeamarela porque la vidente brasileña Vó Bahiana aseguró que habrá una abducción extraterrestre en pleno partido.

Sostienen que Neymar será abducido por los extraterrestres en pleno Mundial.

Anatercia da Silva Gonçalves, nombre real de la espiritista, manifestó que ha tenido sueños repetidos con una escena de caos durante el encuentro entre Brasil y Escocia ya que se presentará una nave espacial y comenzará a abducir futbolistas y espectadores.

Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó.

La brasileña decidió hacer pública sus advertencias: "Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con esto" mientras que agregó que serán dos las naves que se presentarán, una de menor tamaño y luego una más grande que se llevará consigo a cientos de personas (se atrevió a especular que se trata de 700 espectadores).

¿SE CUMPLIRÁ LA PREDICCIÓN?



La vidente brasileña Vó Bahiana lanzó una predicción sobre una supuesta abducción extraterrestre durante el partido entre Brasil y Escocia en el Mundial 2026. pic.twitter.com/mxXbY0gOeV — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) June 24, 2026

Como si esto fuera poco, manifestó que algunos de los jugadores que serán abducidos por los extraterrestres son Neymar y Vinicius Junior del conjunto brasileño y Andy Robertson, Scott McTominay y John McGinn, de parte del equipo escocés. Además, Vó Bahiana describió a los seres de otros mundos: "Algunos de aspecto grisáceo y otros con rasgos reptilianos".

A partir de las 19 horas Brasil saldrá a la cancha para enfrentar a Escocia y, desde ese momento, hay 90 minutos que sentenciarán si la espiritista tuvo razón.