De Rosario a Miami: el tierno saludo de Antonella Roccuzzo al 10 argentino en el día de su cumpleaños

El saludo de Antonella Roccuzzo vino acompañado con fotos íntimas llenas de amor.

El tierno saludo de Antonella Roccuzzo al 10 argentino en el día de su cumpleaños

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito @leomessi", escribió la rosarina causando furor.

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La publicación se llenó rápidamente de comentarios de seguidores de distintas partes del mundo, quienes aprovecharon la ocasión para felicitar al futbolista y destacar la hermosa historia de amor que la pareja construyó con paciencia y perfil bajo a lo largo de los años.

Antonella Roccuzzo publicó un sentido mensaje al 10.

Este emotivo saludo de Antonela llega en uno de los momentos más importantes y exigentes de la carrera profesional del 10. El crack rosarino se encuentra atravesando una nueva e histórica participación mundialista con la Selección Argentina, donde continúa sumando récords individuales y colectivos que agrandan aún más su legendaria figura en el deporte rey.

De Rosario a Miami: Antonella Roccuzzo acompaña a Lionel en cada paso de su carrera.

Antonella y Lio: una historia de amor nacida en Rosario

La relación sentimental entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es considerada una de las más admiradas y sólidas del universo deportivo. Ambos se conocen desde su infancia en la ciudad de Rosario y, tras compartir años de una entrañable amistad, consolidaron una relación afectiva que terminó convirtiéndose en una de las parejas más queridas por el público internacional.

En el año 2017 celebraron su casamiento en su tierra natal y formaron una hermosa familia junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro, quienes suelen acompañar al futbolista en cada uno de los desafíos de su carrera.

La familia que forjaron Antonella Roccuzzo y Lionel Messi.

A lo largo de toda su trayectoria, Antonela se transformó en uno de los pilares fundamentales y esenciales en la vida de Messi. Desde sus años dorados en Barcelona hasta su paso por París, continuando por su etapa en Miami y en cada concentración oficial de la Selección Argentina, la empresaria acompañó de cerca al futbolista en cada etapa y destino de su icónico recorrido profesional.

Por este motivo, su tradicional mensaje de cumpleaños adquirió un significado sumamente especial en pleno certamen mundialista. Más allá de los títulos, los balones de oro, los récords y los constantes reconocimientos globales, las palabras de Antonela dejaron en claro que el mayor orgullo de Messi sigue estando resguardado dentro de su círculo más íntimo y sagrado: su propia familia. En un día cargado de emociones, el saludo de la rosarina volvió a reflejar el fuerte e inquebrantable vínculo que une a la pareja.