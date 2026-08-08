Fue detenido en un aeropuerto con 2.000 hormigas reina de jardín ocultas en su equipaje: pagó US$77 por cada 100

Según informó la Fiscalía durante una audiencia en un tribunal de Nairobi, Zhang habría pagado a un ciudadano keniano, Charles Mwangi, 10.000 chelines kenianos, unos 77 dólares, por cada 100 hormigas. Ambos fueron acusados de tráfico ilegal de especies silvestres y de conspiración para cometer un delito grave. De acuerdo con medios locales, los dos se declararon inocentes y permanecen detenidos.

El insólito botín que es arrestado con 2.000 hormigas reina en el aeropuerto

Las investigaciones apuntan a que el cargamento tenía como destino China, aunque las autoridades todavía no confirmaron cuál sería su uso final. En los últimos años, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) advirtió sobre el creciente interés por las hormigas reina en Europa y Asia, donde algunos coleccionistas las adquieren para criar colonias como mascotas.

El fiscal Allen Mulama también solicitó autorización para realizar pericias sobre el teléfono celular y la computadora personal del acusado, con el objetivo de determinar si existen vínculos con otras personas involucradas en el tráfico de estos insectos.

Las hormigas están protegidas por acuerdos internacionales de conservación de la biodiversidad y su comercio está estrictamente regulado. Aunque suelen pasar desapercibidas frente al tráfico de grandes mamíferos, los especialistas advierten que cumplen un papel clave en los ecosistemas al airear el suelo, dispersar semillas y favorecer el reciclaje de nutrientes.

El caso se suma a otro registrado en 2025, cuando un tribunal keniano condenó a cuatro personas, dos ciudadanos belgas, un vietnamita y un keniano, por intentar sacar del país miles de hormigas reina vivas. En aquella oportunidad, las autoridades calificaron el operativo como un caso histórico y advirtieron que la extracción masiva de estas especies puede alterar la salud del suelo y afectar la biodiversidad de las zonas donde habitan.