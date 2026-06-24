Cómo eliminar las ojeras y bolsas de los ojos usando manzanilla: tratamiento casero efectivo

Para realizar este truco de belleza casera, todo lo que tienes que hacer es preparar una infusión, dejar enfriar las bolsitas en la heladera y aplicarlas sobre tus ojos durante un período de entre quince y veinte minutos.

Las ojeras pueden ser eliminadas con una serie de elementos caseros.

Cómo potenciar el efecto de la manzanilla en tu rostro

Aunque el efecto de la manzanilla en el rostro es altamente efectivo, puede ser potenciado si se combina con un buen descanso, siempre aplicando con la piel limpia para no irritar la zona. En concreto, los pasos a seguir son los que se muestran a continuación: