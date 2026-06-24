¿Robo histórico? La enorme polémica en Ghana vs. Inglaterra que perjudicó a los africanos

No obstante, lo cruzó el defensor Ezri Konsa, quien sin tocar la pelota saltó sobre la humanidad del delantero vestido de amarillo golpeando su pierna izquierda. Luego el defensor inglés también se llevó puesto al arquero, quien no pudo hacerse con el control de la redonda.

El árbitro del partido, el hondureño Saíd Martínez, decidió no sancionar penal, pero lo más preocupante fue que desde el VAR no lo llamaron por lo que el partido continuó con normalidad.

En un mundo con tanta injusticia, necesitamos que el fútbol — el deporte del pueblo — nos de confianza en que la humanidad puede cambiar. No que vuelva a recordarnos el acoso de los poderosos sobre el resto del mundo.

¡Vergonzoso no cobrar este penal contando también con el VAR! pic.twitter.com/p0lg00T5rg — Federico Manfredo (@FedeManfredo) June 24, 2026

La terna del encuentro estuvo formada en su totalidad por árbitros hondureños ya que Martínez estuvo acompañado por Walter López y Christian Ramírez como jueces de línea, mientras que los chinos Ma Ning y Zhou Fei fueron el cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

Por su lado, en el VAR estuvo comandado por el estadounidense Armando Villarreal, acompañado por el mexicano Erick Miranda en el AVAR y el saudí Abdullah Alshehri como SVAR.

Ghana, con la bandera Tricolor detrás, celebró el empate.

Con el empate 0 a 0 Inglaterra llegó a su empate sin goles número 13, convirtiéndose en la selección que más veces ha obtenido ese resultado en mundiales:

Inglaterra: 13 empates sin goles. Brasil: 9. Uruguay: 8. Alemania, Italia, Países Bajos y España: 7.

Cuándo vuelven a jugar Ghana e Inglaterra en el Mundial

El Grupo L se definirá el sábado a las 18 cuando Inglaterra juegue contra Panamá en el MetLife Stadium de New Jersey y Croacia enfrente a Ghana en el Lincoln Financial Field en Philadelphia.

Por el momento Inglaterra tiene 4 puntos (venció a Croacia por 4 a 2 en el debut), Ghana tiene la misma cantidad (venció a Panamá por 1 a 0) mientras que Croacia hizo lo propio con los panameños por el mismo resultado por lo que tiene 3 puntos y el conjunto de América Central no ha logrado sumar unidades y está al borde de la eliminación.