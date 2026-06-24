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Hicieron la vista gorda

¿Robo histórico? La enorme polémica en Ghana vs. Inglaterra que perjudicó a los africanos

Ghana consiguió un empate contra Inglaterra por la segunda fecha del Mundial, pero podría haberse quedado con una victoria si el VAR llamaba al árbitro

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El penal de inglaterra a Ghana podría haber cambiado la historia.

El penal de inglaterra a Ghana podría haber cambiado la historia.

Inglaterra se preparaba para aplastar a Ghana, teniendo en cuenta la experiencia mundialista y el poderío histórico de los británicos. No obstante, los africanos disputaron un partido inteligente, ajustando las líneas defensivas y apostando al contragolpe para intentar inquietar el arco defendido por Jordan Pickford.

De esta manera lograron sellar un empate sin goles, aunque ni el árbitro ni el VAR advirtieron un claro penal a favor de Ghana que podría haber cambiado la historia del partido y marcado un hito histórico en el Mundial.

El árbitro hondureño le dijo

El árbitro hondureño le dijo "no" a Ghana.

La enorme polémica en Ghana vs. Inglaterra que perjudicó a los africanos

Se jugaba el minuto 78 del encuentro que enfrentó a Inglaterra y Ghana por la segunda fecha del Grupo L cuando el delantero africano Prince Kwabena Adu ingresó al área inglesa con el objetivo de definir ante la salida de Pickford.

No obstante, lo cruzó el defensor Ezri Konsa, quien sin tocar la pelota saltó sobre la humanidad del delantero vestido de amarillo golpeando su pierna izquierda. Luego el defensor inglés también se llevó puesto al arquero, quien no pudo hacerse con el control de la redonda.

El árbitro del partido, el hondureño Saíd Martínez, decidió no sancionar penal, pero lo más preocupante fue que desde el VAR no lo llamaron por lo que el partido continuó con normalidad.

La terna del encuentro estuvo formada en su totalidad por árbitros hondureños ya que Martínez estuvo acompañado por Walter López y Christian Ramírez como jueces de línea, mientras que los chinos Ma Ning y Zhou Fei fueron el cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

Por su lado, en el VAR estuvo comandado por el estadounidense Armando Villarreal, acompañado por el mexicano Erick Miranda en el AVAR y el saudí Abdullah Alshehri como SVAR.

Ghana, con la bandera Tricolor detrás, celebró el empate.

Ghana, con la bandera Tricolor detrás, celebró el empate.

Con el empate 0 a 0 Inglaterra llegó a su empate sin goles número 13, convirtiéndose en la selección que más veces ha obtenido ese resultado en mundiales:

  1. Inglaterra: 13 empates sin goles.
  2. Brasil: 9.
  3. Uruguay: 8.
  4. Alemania, Italia, Países Bajos y España: 7.

Cuándo vuelven a jugar Ghana e Inglaterra en el Mundial

El Grupo L se definirá el sábado a las 18 cuando Inglaterra juegue contra Panamá en el MetLife Stadium de New Jersey y Croacia enfrente a Ghana en el Lincoln Financial Field en Philadelphia.

Por el momento Inglaterra tiene 4 puntos (venció a Croacia por 4 a 2 en el debut), Ghana tiene la misma cantidad (venció a Panamá por 1 a 0) mientras que Croacia hizo lo propio con los panameños por el mismo resultado por lo que tiene 3 puntos y el conjunto de América Central no ha logrado sumar unidades y está al borde de la eliminación.

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