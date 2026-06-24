La megaconstrucción que promete revolucionar la Patagonia y aliviar a Tierra del Fuego

Sin embargo, las condiciones climáticas de la zona provocan constantes irrupciones en el servicio, dejando varados permanentemente a transportistas, residentes y turistas de ambas naciones.

A pesar de que la imponente obra de infraestructura se emplazará íntegramente en territorio soberano de Chile, el impacto más profundo del alivio se sentirá del lado argentino. Sucede que parte del transporte terrestre que abastece y conecta a la provincia de Tierra del Fuego con el resto de la Argentina continental se ve obligado a transitar obligatoriamente por esta parte.

Este paso es utilizado por más de 2000 personas y 600 vehículos.

R de Chile, ubicándose únicamente por detrás de los complejos fronterizos de Tacna-Arica (frontera con Perú) y el Cristo Redentor en Mendoza.

El valor económico del megaproyecto

Inicialmente, las proyecciones financieras estimaban que una obra de esta magnitud requeriría una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares. No obstante, una comitiva de expertos de la Red Noruega de Túneles visitó la región y aportó una versión más optimista.

Gracias a la aplicación de modernas tecnologías de excavación y diseño submarino, los especialistas internacionales concluyeron que la obra es realizable por un tercio del valor original, fijando el nuevo presupuesto estimado en unos 500 millones de dólares.