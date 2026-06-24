La megaconstrucción que promete revolucionar la Patagonia y aliviar a Tierra del Fuego

El extremo sur del continente americano está a las puertas de una transformación histórica. El Gobierno Regional de Magallanes, en Chile, ha oficializado los primeros pasos firmes para el desarrollo de un megaproyecto de construcción que promete cambiar para siempre la dinámica logística, económica y social de la Patagonia.
En concreto, la construcción trata de un túnel submarino que unirá de forma permanente el continente con la isla de Tierra del Fuego, siendo este un alivio histórico para la soberanía argentina.
Un proyecto altamente ambicioso
Actualmente, el cruce del Estrecho de Magallanes en el sector de la Primera Angostura (entre Punta Delgada y Bahía Azul) depende de un sistema de transbordadores y barcazas. Este paso es utilizado diariamente por unas 2.150 personas y cerca de 600 vehículos.
Sin embargo, las condiciones climáticas de la zona provocan constantes irrupciones en el servicio, dejando varados permanentemente a transportistas, residentes y turistas de ambas naciones.
A pesar de que la imponente obra de infraestructura se emplazará íntegramente en territorio soberano de Chile, el impacto más profundo del alivio se sentirá del lado argentino. Sucede que parte del transporte terrestre que abastece y conecta a la provincia de Tierra del Fuego con el resto de la Argentina continental se ve obligado a transitar obligatoriamente por esta parte.
R de Chile, ubicándose únicamente por detrás de los complejos fronterizos de Tacna-Arica (frontera con Perú) y el Cristo Redentor en Mendoza.
El valor económico del megaproyecto
Inicialmente, las proyecciones financieras estimaban que una obra de esta magnitud requeriría una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares. No obstante, una comitiva de expertos de la Red Noruega de Túneles visitó la región y aportó una versión más optimista.
Gracias a la aplicación de modernas tecnologías de excavación y diseño submarino, los especialistas internacionales concluyeron que la obra es realizable por un tercio del valor original, fijando el nuevo presupuesto estimado en unos 500 millones de dólares.