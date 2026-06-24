La sorpresiva explicación de Bellingham de por qué no debió recibir el premio MVP tras Inglaterra vs Ghana

"En mi opinión, debería haber sido para un jugador de Ghana por como defendieron durante todo el partido", sentenció Bellingham en un acto absoluto de sinceridad y humildad. El volante inglés explicó que, a su entender, la distinción debió quedar en manos de un jugador de Ghana, por la actitud y resistencia defensiva que mostró el elenco africano durante todo el encuentro.

Jude Bellingham fue elegido como la figura del partido en Inglaterra, pero dijo esto al recibirlo:



“NO LO MERECÍA PARA SER HONESTO. Debería ser para uno de los chicos de Ghana que defendieron tan bien”.



Momentazo. pic.twitter.com/0Qq4AwiK6Q — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 23, 2026

Inglaterra dominó la posesión y tuvo más remates, pero no pudo quebrar a una Ghana muy ordenada, que cerró espacios, defendió cerca de su área y consiguió un punto valioso en la pelea por la clasificación. El equipo africano, dirigido por Carlos Queiroz, apostó por un bloque bajo y una estructura defensiva compacta, que complicó durante toda la noche al conjunto inglés.

Por su parte, Bellingham admitió que tuvo algunos buenos momentos durante el partido, pero consideró que su rendimiento no fue suficiente para quedarse con el premio individual. "Estoy agradecido con quienes votaron, pero creo que debió ser para uno de sus jugadores", sostuvo el mediocampista del Real Madrid.

Cómo quedó el Grupo L tras el empate entre Inglaterra y Ghana

El empate dejó a Inglaterra con cuatro puntos en el Grupo L, luego de haber debutado con una victoria por 4-2 ante Croacia. Ghana, por su parte, también quedó bien posicionada para buscar el pase a los dieciseisavos de final, tras sumar un punto ante uno de los favoritos de la zona.

Inglaterra cerrará su participación de la fase inicial ante Panamá, mientras que Ghana jugará un partido clave frente a Croacia, con la posibilidad de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.