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Copa del Mundo 2026

La sorpresiva explicación de Bellingham de por qué no debió recibir el premio MVP tras Inglaterra vs Ghana

Jude Bellingham sorprendió con sus declaraciones luego del empate entre Inglaterra y Ghana, por la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026

Por UNO
Bellingham se mostró ofuscado luego del empate de Inglaterra ante Ghana.

Bellingham se mostró ofuscado luego del empate de Inglaterra ante Ghana.

Una secuencia poco habitual sucedió luego del empate entre Inglaterra y Ghana, por la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. El protagonista fue Jude Bellingham, mediocampista del elenco inglés que sorprendió después del partido al explicar por qué no debía recibir el premio al mejor jugador.

El futbolista de la Selección de Inglaterra fue distinguido como MVP del encuentro, pero al momento de recibir el reconocimiento hizo una declaración inusual en el mundo del fútbol.

Jude Bellingham termin&oacute; frustrado despu&eacute;s del partido entre Inglaterra y Ghana.

Jude Bellingham terminó frustrado después del partido entre Inglaterra y Ghana.

El sorpresivo motivo por el que Bellingham no quiso recibir el premio MVP tras el empate entre Inglaterra y Ghana

Jude Bellingham sorprendió al no querer recibir el premio al mejor jugador del partido tras el empate entre Inglaterra y Ghana. "No merecía el premio", comenzó diciendo el futbolista en una ostensible muestra de autocrítica.

"En mi opinión, debería haber sido para un jugador de Ghana por como defendieron durante todo el partido", sentenció Bellingham en un acto absoluto de sinceridad y humildad. El volante inglés explicó que, a su entender, la distinción debió quedar en manos de un jugador de Ghana, por la actitud y resistencia defensiva que mostró el elenco africano durante todo el encuentro.

Inglaterra dominó la posesión y tuvo más remates, pero no pudo quebrar a una Ghana muy ordenada, que cerró espacios, defendió cerca de su área y consiguió un punto valioso en la pelea por la clasificación. El equipo africano, dirigido por Carlos Queiroz, apostó por un bloque bajo y una estructura defensiva compacta, que complicó durante toda la noche al conjunto inglés.

Por su parte, Bellingham admitió que tuvo algunos buenos momentos durante el partido, pero consideró que su rendimiento no fue suficiente para quedarse con el premio individual. "Estoy agradecido con quienes votaron, pero creo que debió ser para uno de sus jugadores", sostuvo el mediocampista del Real Madrid.

Cómo quedó el Grupo L tras el empate entre Inglaterra y Ghana

El empate dejó a Inglaterra con cuatro puntos en el Grupo L, luego de haber debutado con una victoria por 4-2 ante Croacia. Ghana, por su parte, también quedó bien posicionada para buscar el pase a los dieciseisavos de final, tras sumar un punto ante uno de los favoritos de la zona.

Inglaterra cerrará su participación de la fase inicial ante Panamá, mientras que Ghana jugará un partido clave frente a Croacia, con la posibilidad de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

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