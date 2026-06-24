Colombia le ganó con lo justo al Congo y se metió en los 16avos de final del Mundial 2026

Un gol de Daniel Muñoz pasada la media hora del complemento le dio a Colombia una ajustada victoria frente a Congo que le permitió asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.
Un gol de Daniel Muñoz le dio a Colombia una ajustada victoria frente a Congo que le permitió asegurar su clasificación a 16avos de final del Mundial 2026.
Un gol de Daniel Muñoz pasada la media hora del complemento le dio a Colombia una ajustada victoria frente a Congo que le permitió asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.
En Guadalajara, ante miles de hinchas colombianos, el conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo pudo haber ganado por una diferencia mayor, pero de todos modos le alcanzó para mantenerse invicto y con puntaje ideal en el Grupo K.
Ante un rival que no hizo mucho y solo generó peligro en los minutos finales, el equipo cafetero fue más y aunque no tuvo su mejor noche eso le alcanzó para obtener una victoria tan importante como merecida.
Antes de jugarse la última fecha Colombia lidera las posiciones con 6 puntos, Portugal tiene 4, Congo quedó tercero con una unidad y Uzbekistán aún no tiene puntos.
Este sábado 27 de junio Colombia y Portugal definirán los puestos primero y segundo, mientras que a la misma hora congoleños y uzbekos se medirán entre sí para jugarse la última chance de estar en los 16avos de final aunque sea como uno de los mejores terceros.