Colombia le ganó con lo justo al Congo y se metió en los 16avos de final del Mundial 2026

En Guadalajara, ante miles de hinchas colombianos, el conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo pudo haber ganado por una diferencia mayor, pero de todos modos le alcanzó para mantenerse invicto y con puntaje ideal en el Grupo K.

Muñoz, el goleador de Colombia en el Mundial 2026, hizo el tanto de la victoria.

Ante un rival que no hizo mucho y solo generó peligro en los minutos finales, el equipo cafetero fue más y aunque no tuvo su mejor noche eso le alcanzó para obtener una victoria tan importante como merecida.