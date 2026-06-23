Didier Deschamps, DT de la Selección de Francia, abandonó la concentración de su equipo y no dirigirá los entrenamientos ni estará en el banco en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Noruega. El técnico francés viajó de urgencia tras conocerse, este martes por la mañana, el fallecimiento de su madre.
Conmoción en el Mundial 2026: Didier Deschamps abandonó de urgencia la concentración de Francia
Didier Deschamos dejó los entrenamientos de la Selección de Francia y no estará para el partido ante Noruega debido a una dolorosa tragedia familiar
La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó la lamentable noticia a través de un comunicado oficial, informando que el estratega se trasladó para asistir al funeral. En consecuencia, no participará de la preparación para el cierre del Grupo I. Su cuerpo técnico se hará cargo del equipo los próximos días.
El drama familiar de Deschamps en pleno del Mundial 2026
Según informó el presidente de la FFF, Philippe Diallo, quien se encuentra presente con la selección en Estados Unidos, Deschamps dejó al frente del grupo a su ayudante, Guy Stéphan. El ayudante de campo asumirá todas las funciones y responsabilidades tácticas hasta el regreso del DT.
En la nota oficial, la Federación Francesa de Fútbol trasladó públicamente todo su apoyo y condolencias al campeón del mundo en 2018 y a su familia en este momento tan doloroso. A su vez destacó el respaldo institucional absoluto.
Junto a una foto de Deschamps, la FFF expresó: "Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido de los Bleus en el grupo I".
"El seleccionador nacional ha tenido el dolor, esta mañana de martes, de enterarse del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a sus exequias. De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, presente en el campamento base del Equipo de Francia para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su adjunto, Guy Stéphan, de dirigir al grupo hasta su regreso", sumó la institución sobre la situación del DT de la Selección de Francia.
Para culminar con su escrito, la Federación sentenció: "En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación.