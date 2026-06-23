Conmoción en el Mundial 2026: Didier Deschamps abandonó de urgencia la concentración de Francia

En la nota oficial, la Federación Francesa de Fútbol trasladó públicamente todo su apoyo y condolencias al campeón del mundo en 2018 y a su familia en este momento tan doloroso. A su vez destacó el respaldo institucional absoluto.

Junto a una foto de Deschamps, la FFF expresó: "Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido de los Bleus en el grupo I".

Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.).



Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026

"El seleccionador nacional ha tenido el dolor, esta mañana de martes, de enterarse del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a sus exequias. De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, presente en el campamento base del Equipo de Francia para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su adjunto, Guy Stéphan, de dirigir al grupo hasta su regreso", sumó la institución sobre la situación del DT de la Selección de Francia.

Para culminar con su escrito, la Federación sentenció: "En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación.