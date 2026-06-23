Luego, cuando la primera etapa estaba cerca de finalizar, el astro portugués volvió a aparecer cuando recibió un pase entrelíneas de Bruno Fernandes y se escapó por la derecha. Cuando el arquero salió a achicarle, Cristiano Ronaldo definió cruzado convirtiendo el tercero de su equipo y el segundo de su cuenta personal.
A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de Lionel Messi tras convertirle a Uzbekistán
Con el doblete de Lionel Messi a Austria, llegó a los 18 goles en 28 partidos en Mundiales; el podio se completa con el alemán Miroslav Klose con 16 en 24 encuentros y tercero quedó Kylian Mbappé con 16 tantos en 16 partidos.
Cristiano Ronaldo está por debajo del 10 argentino en cuanto a goles en la cita máxima.
Por su lado, Cristiano Ronaldo también convirtió por duplicado, llegando a los 10 goles en Copas del Mundo:
- Alemania 2006: 1 gol vs. Irán (de penal, en fase de grupos).
- Sudáfrica 2010: 1 gol vs. Corea del Norte (en la goleada 7 a 0 de Portugal).
- Brasil 2014: 1 gol vs. Ghana (en el triunfo 2 a 1 en fase de grupos).
- Rusia 2018: 4 goles: 3 vs. España (histórico hat-trick en el empate 3 a 3) y 1 gol vs. Marruecos (victoria 1 a 0).
- Qatar 2022: 1 gol vs. Ghana (de penal, en el triunfo 3 a 2).
- Estados Unidos, México y Canadá 2026: 2 goles vs. Uzbekistan.
De esta manera, quedó a 8 goles de Lionel Messi, quien ya lleva cinco en la actual Copa del Mundo.