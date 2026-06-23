A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de Lionel Messi tras convertirle a Uzbekistán

Fue así que sumó un doblete para que Portugal le gane a Uzbekistán por la segunda fecha del Mundial y se acercó a las estadísticas que mantiene a Lionel Messi en la cima del ranking como goleador histórico de la cita máxima.

Cristiano Ronaldo alcanzó su octavo gol en Copas del Mundo.

Cristiano Ronaldo tuvo su debut goleador en el Mundial

Se disputaba el minuto 6 del primer tiempo en el partido que enfrentó a Portugal con Uzbekistán cuando Cristiano Ronaldo recibió un pase desde la derecha de João Cancelo y el 7 no dudó ni perdonó: con su instinto goleador se adelantó sobre el resto de los jugadores y con un derechazo mandó la pelota al fondo de la red.