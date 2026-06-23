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A la cacería del 10

A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de Lionel Messi tras convertirle a Uzbekistán

Cristiano Ronaldo metió sus primeros goles en el Mundial 2026 y se acercó al récord que mantiene el astro argentino como goleador histórico

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cristiano Ronaldo volvió a convertir en una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo volvió a convertir en una Copa del Mundo.

En una semana donde Cristiano Ronaldo estuvo en el centro de la polémica ya que se malinterpretaron las declaraciones de João Neves quien manifestó que el astro portugués es "un compañero más que viene a echar una mano" y que "no es diferente de los demás", el número 7 respondió como mejor lo sabe hacer: convirtiendo goles.

Fue así que sumó un doblete para que Portugal le gane a Uzbekistán por la segunda fecha del Mundial y se acercó a las estadísticas que mantiene a Lionel Messi en la cima del ranking como goleador histórico de la cita máxima.

Cristiano Ronaldo alcanz&oacute; su octavo gol en Copas del Mundo.

Cristiano Ronaldo alcanzó su octavo gol en Copas del Mundo.

Cristiano Ronaldo tuvo su debut goleador en el Mundial

Se disputaba el minuto 6 del primer tiempo en el partido que enfrentó a Portugal con Uzbekistán cuando Cristiano Ronaldo recibió un pase desde la derecha de João Cancelo y el 7 no dudó ni perdonó: con su instinto goleador se adelantó sobre el resto de los jugadores y con un derechazo mandó la pelota al fondo de la red.

Luego, cuando la primera etapa estaba cerca de finalizar, el astro portugués volvió a aparecer cuando recibió un pase entrelíneas de Bruno Fernandes y se escapó por la derecha. Cuando el arquero salió a achicarle, Cristiano Ronaldo definió cruzado convirtiendo el tercero de su equipo y el segundo de su cuenta personal.

A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de Lionel Messi tras convertirle a Uzbekistán

Con el doblete de Lionel Messi a Austria, llegó a los 18 goles en 28 partidos en Mundiales; el podio se completa con el alemán Miroslav Klose con 16 en 24 encuentros y tercero quedó Kylian Mbappé con 16 tantos en 16 partidos.

Cristiano Ronaldo est&aacute; por debajo del 10 argentino en cuanto a goles en la cita m&aacute;xima.

Cristiano Ronaldo está por debajo del 10 argentino en cuanto a goles en la cita máxima.

Por su lado, Cristiano Ronaldo también convirtió por duplicado, llegando a los 10 goles en Copas del Mundo:

  • Alemania 2006: 1 gol vs. Irán (de penal, en fase de grupos).
  • Sudáfrica 2010: 1 gol vs. Corea del Norte (en la goleada 7 a 0 de Portugal).
  • Brasil 2014: 1 gol vs. Ghana (en el triunfo 2 a 1 en fase de grupos).
  • Rusia 2018: 4 goles: 3 vs. España (histórico hat-trick en el empate 3 a 3) y 1 gol vs. Marruecos (victoria 1 a 0).
  • Qatar 2022: 1 gol vs. Ghana (de penal, en el triunfo 3 a 2).
  • Estados Unidos, México y Canadá 2026: 2 goles vs. Uzbekistan.

De esta manera, quedó a 8 goles de Lionel Messi, quien ya lleva cinco en la actual Copa del Mundo.

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