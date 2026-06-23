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Mundial 2026

¿Elogio o mufa? La sorpresiva declaración de Haaland a días del partido clave ante Francia

Tras meter a Noruega en los 16avos de final del Mundial 2026, Haaland lanzó una sorpresiva frase a días del partido con Francia: ¿humildad, estrategia o mufa?

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Erling Haaland sorprendió con sus dichos tras su doblete a Noruega.

Erling Haaland sorprendió con sus dichos tras su doblete a Noruega.

Con un doblete de Erling Haaland, el segundo en dos partidos, Noruega selló una histórica clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El delantero del Manchester City ya suma cuatro goles en su debut mundialista, permitiendo que su país supere la fase de grupos por segunda vez en la historia, emulando la hazaña conseguida en Francia 1998.

Tras el triunfo ante los africanos el delantero del Manchester City, que es uno de los goleadores de la Copa del Mundo por detrás de Lionel Messi (tiene cinco), enfrentó los micrófonos. Allí lanzó una sorpresiva frase en la previa del mano a mano con Francia, el cual definirá el Grupo L.

La palabra de Haaland, ¿elogio o mufa?

Con la alegría de haber logrado el primer objetivo, Haaland habló con la prensa. Lejos de utilizar el típico cassette que se suele escuchar en estas rondas de prensa, el goleador sorprendió al dejar una llamativa y sincera declaración sobre el inminente cruce con Francia.

"Estamos clasificados. Hemos logrado pasar, lo cual es increíble, así que este partido no me interesa tanto. Honestamente, me da un poco igual ahora. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo", lanzó sin filtros.

Estas palabras generaron un fuerte debate de inmediato: ¿se trata de un elogio genuino?. ¿de una estrategia para quitarle presión a sus compañeros? o ¿de la clásica mufa futbolera para trasladarle toda la responsabilidad al rival?.

Lo cierto es que, con la tranquilidad de tener la clasificación en el bolsillo, Haaland ya piensa en hacer el mejor papel posible en los 16avos de final del Mundial 2026. En el medio estará el partido con Francia, el cual definirá al líder y el escolta de la zona.

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