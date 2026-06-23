¿Elogio o mufa? La sorpresiva declaración de Haaland a días del partido clave ante Francia

"Estamos clasificados. Hemos logrado pasar, lo cual es increíble, así que este partido no me interesa tanto. Honestamente, me da un poco igual ahora. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo", lanzó sin filtros.

Estas palabras generaron un fuerte debate de inmediato: ¿se trata de un elogio genuino?. ¿de una estrategia para quitarle presión a sus compañeros? o ¿de la clásica mufa futbolera para trasladarle toda la responsabilidad al rival?.

¿UN POCO DE MUFA, ERLING? Noruega y Francia definirán entre sí el primer puesto del Grupo I en la tercera fecha de la primera ronda de la Copa del Mundo y esto dijo Haaland sobre el partido...



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Lo cierto es que, con la tranquilidad de tener la clasificación en el bolsillo, Haaland ya piensa en hacer el mejor papel posible en los 16avos de final del Mundial 2026. En el medio estará el partido con Francia, el cual definirá al líder y el escolta de la zona.