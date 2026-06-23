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Mundial 2026

Croacia le ganó a Panamá y depende de sí mismo para clasificar a los playoffs del Mundial 2026

Croacia le ganó 1-0 a Panamá y sigue con vida en el Grupo L del Mundial 2026. Ante Budimir anotó el único gol de la jornada

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Croacia ganó y se ilusiona con la clasificación a 16avos de final.

Croacia ganó y se ilusiona con la clasificación a 16avos de final.

Por la segunda fecha del Grupo L, Croacia venció a Panamá con lo justo y sumó su primera victoria en el Mundial 2026. Los europeos se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia gracias al gol de Ante Budimir a los 54 minutos de juego.

De esta manera, la zona quedó al rojo vivo. Inglaterra y Ghana están primeros con cuatro puntos, mientras que los croatas se ubican terceros, con tres. El elenco panameño quedó último, sin unidades.

Croacia ganó y depende de sí mismo para clasificar

Los primeros 45 minutos fueron trabados. Se luchó y se corrió mucho más de lo que se jugó. No hubo emociones y el primer tiro, que tuvo dirección de arco, se dio recién a los 46 minutos.

Baturina recibió de Perisic afuera del área. Controló de derecha, eludió a su marca y sacó un remate rasante que obligó a la reacción del arquero Orlando Mosquera, quien se estiró y sacó la pelota al córner.

Zlatko Dalic no dudó. Como el panorama venía torcido, metió un doble cambio en el entretiempo: salieron Musa y Gvardiol, quienes le dejaron sus lugares a Ante Budimir y Andrej Kramaric. Y la receta, finalmente, dio resultado.

Croacia empezó a ganar metros y a los 9 minutos del segundo tiempo, rompió el cero. Josip Stanisic encaró por la derecha y tiró el centro para que Budimir, abajo del arco, la empujara.

A partir de ahí, Panamá sintió el golpe. Perdió la brújula en la salida, quedó expuesto a las contras croatas y el arquero Mosquera tuvo que ponerse se vistió de héroe para taparle un mano a mano clave a Marco Pasalic.

En el tramo final Croacia sacó a relucir todo su oficio y durmió el partido. El empate en cero entre Inglaterra y Ghana, jugado en el primer turno, le había puesto pimienta a la previa. Con este resultado, los croatas respiran y dependen de ganarle a Ghana para clasificarse.

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