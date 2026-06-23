Croacia le ganó a Panamá y depende de sí mismo para clasificar a los playoffs del Mundial 2026

Baturina recibió de Perisic afuera del área. Controló de derecha, eludió a su marca y sacó un remate rasante que obligó a la reacción del arquero Orlando Mosquera, quien se estiró y sacó la pelota al córner.

Zlatko Dalic no dudó. Como el panorama venía torcido, metió un doble cambio en el entretiempo: salieron Musa y Gvardiol, quienes le dejaron sus lugares a Ante Budimir y Andrej Kramaric. Y la receta, finalmente, dio resultado.

Croacia empezó a ganar metros y a los 9 minutos del segundo tiempo, rompió el cero. Josip Stanisic encaró por la derecha y tiró el centro para que Budimir, abajo del arco, la empujara.

A partir de ahí, Panamá sintió el golpe. Perdió la brújula en la salida, quedó expuesto a las contras croatas y el arquero Mosquera tuvo que ponerse se vistió de héroe para taparle un mano a mano clave a Marco Pasalic.

En el tramo final Croacia sacó a relucir todo su oficio y durmió el partido. El empate en cero entre Inglaterra y Ghana, jugado en el primer turno, le había puesto pimienta a la previa. Con este resultado, los croatas respiran y dependen de ganarle a Ghana para clasificarse.