La FIFA estudia cambiar la reglamentación de los penales en pleno Mundial 2026

La organización mundial quiere cambiar este ítem del reglamento antes del domingo, cuando finalice la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La FIFA quiere eliminar el doble sorteo, que sirve para elegir arco y quien patea primero los penales.

La FIFA pide cambiar las reglas de las definiciones por penales del Mundial 2026

Según el periódico británico The Times, la Federación Internacional del Fútbol Asociado quiere modificar el sistema de sorteo previo a la ejecución del disparo desde los 12 pasos, para permitir que un equipo elija entre lanzar el primer penal o decidir en qué lado del campo se celebrará la tanda, preferiblemente frente a su afición.